[헤럴드경제=김현경 기자] 실리콘밸리의 철학자 알렉스 카프의 미래에 대한 성찰과 제언을 담은 ‘기술공화국 선언’이 출간과 동시에 인기를 끌고 있다.

17일 예스24에 따르면 15일 출간한 ‘기술공화국 선언’은 이번주 종합 베스트셀러 6위에 올랐다. 일주일 간의 예약판매에 이어 출간 후에도 관심을 모으고 있다.

이 책은 단순한 정보기술(IT) 분석을 넘어 정치, 사회에 대한 깊이 있는 통찰을 보여주며 인공지능(AI)의 발전과 산업 기술의 변화에 관심 있는 3040 남성 독자들의 호응을 얻었다.

구매 독자를 보면 남성 독자가 80.4%로 여성 독자(19.6%)보다 훨씬 많았고, 특히 30대 남성이 28.0%, 40대 남성이 21.3%로 다수를 차지했다.

알렉스 카프 팔란티어 테크놀로지스 최고경영자(CEO)와 니콜라스 자미스카 팔란티어 테크놀로지스법률 고문이 함께 쓴 ‘기술공화국 선언’은 기술 시대에 생각해 봐야 할 중요한 질문을 던진다. 저자들은 미국은 점점 약해지고 있는 배경에 기술이 있다고 말한다. 지금까지 미국을 이끈 힘은 기술이었지만, 그 기술이 더 나은 미래를 향한 야망을 잃는 순간 서구 문명 전체가 무너지기 시작했다고 본다.

책은 먼저 실리콘밸리가 어떻게 변했는지를 살핀다. 과거 국방과 공공의 이익을 위해 움직이던 실리콘밸리가 지금은 사진 앱이나 광고 알고리즘 같은 소비자 제품을 만드는 곳으로 바뀌었다. 이제 엔지니어들은 국가와 사회의 문제를 해결하는 대신, 기업의 이익을 위한 도구로 활용되고 있다.

저자들은 이 변화가 단지 산업의 방향 문제만이 아니라, 서구 사회 전체의 문화적 쇠퇴와 깊이 연결돼 있다고 분석한다. 과거 미국은 위험을 감수하면서도 발전을 추구하는 나라였지만 이제는 그렇지 않다. 기술 산업은 공동체와 국가에 대한 책임을 외면한 대가를 치르고 있다.

책은 기술이 더이상 단순한 편리함을 위한 도구가 아니라, 국가의 운명을 좌우하는 전략 자산이 됐다고 강조한다. 특히 AI 같은 범용 기술은 민주주의를 지탱하는 핵심이며, 세계 정치의 중심 요소로 떠오르고 있다.

저자들은 기술 산업이 이제 국가의 바깥이 아니라 중심에서 작동해야 한다고 주장한다. 기술은 인류 문명의 발전을 위해 존재해야 하며 AI는 의료, 국방, 교육 등 사회의 핵심 공공 문제를 새롭게 설계하고 해결하는 데 쓰여야 한다. 기술이 공공성과 책임을 외면한다면 민주주의도 지속될 수 없다고 경고한다.

아울러 AI 발전을 단순한 생산성 향상이나 오락으로만 보는 시각을 강하게 비판한다. 실제로 알렉스 카프는 미국 국방부, 중앙정보국(CIA) 등과 협력하며 팔란티어의 소프트웨어를 통해 테러와 국제 분쟁을 분석해 온 경험이 있다. 그는 AI가 민주주의의 수호자가 될 수도, 그 반대가 될 수도 있다고 말한다. 핵무기가 전후 세계 질서를 재편했듯이, AI도 전략 자산으로 다뤄져야 하며 공공성과 국가적 가치를 위해 쓰여야 한다고 강조한다.