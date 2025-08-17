도로 확폭 등 교통여건 개선·순환형 보행 동선

[헤럴드경제=권제인 기자] 서울 서대문구 홍제동 267-1번지 일대 노후 주거지가 인왕산과 조화를 이루는 877세대 규모 친환경 단지로 변신한다.

17일 서울시는 홍제동 267-1번지 일대에 대한 신속통합기획을 확정했다고 밝혔다.

대상지는 노후 건축물 비율이 88.2%에 달하고, 도로 폭이 좁은 데가 경사마저 급해 보행과 차량 진입이 매우 어려웠다. 반지하 주택 비율도 76.4%로 주거 환경이 열악했다.

2023년 9월 신속통합기획 후보지로 선정돼 본격 재개발 사업이 추진됐으며, 이번 확정으로 재개발이 본격화될 전망이다.

이번 신통기획은 ‘자연과 도시, 지역과 주민이 어우러지는 주거지 조성’을 목표로 수립됐다.

기존 제2종 일반주거지역 일부를 제3종으로 상향 조정하고, 사업성 보정계수 1.81을 적용해 용적률 299.73%, 최고 높이 28층(82ｍ) 877가구가 들어선다.

세무서길은 기존 폭 10∼12ｍ에서 15ｍ로 확장되고 2차로에서 3차로로 개편돼 교통 여건이 크게 개선될 전망이다.

단지 내 순환형 보행 동선 체계를 구축하고, 단차를 활용한 입체형 지하주차장도 도입하기로 했다.

아울러 인왕산 조망을 극대화하기 위해 폭 15ｍ 이상의 통경축을 확보하고, 지형에 순응하는 단차형 배치로 리듬감 있는 스카이라인을 형성한다.

시와 서대문구는 하반기 정비구역 지정을 목표로 정비계획 입안, 도시계획위원회 심의 등의 절차를 신속히 추진할 예정이다. 이후 조합설립 및 사업시행 인가 등 후속 절차가 원활히 진행될 수 있도록 통합심의 등을 통해 행정 지원을 이어갈 방침이다.

이번 신통기획 확정으로 서울 내 신통기획 지역은 127곳으로 늘었다.