[헤럴드경제=민성기 기자] 폐섬유증으로 투병하다 지난해 폐 이식 수술을 받은 가수 유열(64) 근황이 공개됐다.

가수 남궁옥분은 최근 자신의 소셜 미디어에 “유열의 기적!!!!”이라는 제목과 함께 유열의 최근 근황을 전했다.

그는 “2년 전 쯤 돌아다니는 유열 교회 간증 영상을 보며 모두 깜짝 놀라셨을 텐데… 유열이 오늘 서울대병원 다녀가며 전화가 왔다”면서 “목소리를 듣고 깜짝 놀랐다. 예전으로 돌아온 유열의 목소리. 통화할 때마다 숨차고 목소리가 나오지 않았던 안타까운 긴 투병 끝에 기적이었다”고 설명했다.

이어 “체중도 40㎏에서 56㎏이 됐다더라. 유열이 폐 이식 수술 후 다시 살아났다. (투병 중이었던) 2년 전 찾았던 교회에 다시 초대받아 노래 부른 최근 영상까지 보니 이젠 거의 정상, 아니 완벽한 기적”이라고 했다.

남궁옥분이 “유열이 정상인으로 돌아온 상황을 기쁜 마음으로 공유한다”며 공개한 영상에는 유열이 교회에서 노래하는 모습이 담겼다.

남궁옥분이 글과 함께 공개한 영상 속 유열은 건강한 모습으로 노래를 하고 있다. 목소리는 힘을 되찾았고, 얼굴 표정 역시 기존보다 밝아졌다.

유열은 2023년 11월 폐섬유증을 진단받은 사실을 뒤늦게 고백했다. 폐섬유증은 폐에 염증이 생겼다가 사라지는 과정이 반복되면서 폐가 굳는 병이다. 심해지면 호흡 자체가 힘들어지고 일단 발병하면 정상으로 회복하기 어렵다.

폐섬유증은 평균 생존율이 3~4년이다. 2019년 폐섬유증을 처음 진단받은 유열은 5년간 약물 치료를 받으며 평균 생존율을 넘겼으나 병세는 급속도로 악화했다. 결국 그는 지난해 7월 서울대병원에서 폐 이식 수술을 받았다.

이식 성공 확률이 매우 낮았음에도 수술은 성공적이었다. 유열은 3개월간 재활 끝에 폐 기능을 60~70%까지 회복하고 퇴원했다. 수술한 지 1년이 지난 지금까지도 별다른 이상은 없는 것으로 전해진다.

유열은 1986년 MBC 대학가요제에서 대상을 받으며 데뷔했다. 2005년 KBS 가요대상에서 올해의 가수상 등을 수상했다. 2000년대 중반 공연제작사 유열컴퍼니를 설립, 뮤지컬 제작자로도 활동했다. 특히 ‘브레멘 음악대’는 어린이를 위한 작품임에도 고퀄리티의 뮤지컬로 인기를 누렸다.