[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘신지 예비신랑’ 문원이 허위사실 유포자에 대한 법적 대응을 예고했다.

16일 문원은 자신의 SNS를 통해 “악의적이고 사실이 아닌 내용들이 일파만파 퍼지기 시작하며 많은 분들이 피해를 받고 있다. 법적인 대응을 하고자 한다”며 법률대리인인 법무법인 DLG의 입장문을 공개했다.

입장문에 따르면 “문원 씨와 신지 씨의 결혼 소식이 알려진 이후 온라인 커뮤니티, SNS, 유튜브 등을 중심으로 사실이 아닌 내용이 무분별하게 유포되고 있으며 이와 관련된 근거 없는 추측 및 자극적인 콘텐트도 지속적으로 확산되고 있다”고 했다.

그러면서 “특히 일부 이용자들은 문원 씨의 개인 SNS 계정으로 심한 욕설과 인신공격성 메시지를 반복적으로 보내고 있어 그로 인한 정신적 피해가 심각한 상황”이라고 밝혔다.

법률대리인은 “8월 5일 문원 씨를 대리해 피해 정도가 중대한 일부 사안에 대해 관련 작성자들을 상대로 형사 고소장을 접수했음을 알려 드린다”며 “당 법무법인은 향후에도 이와 같은 허위사실 유포 및 악의적인 콘텐트 제작, 배포 행위가 확인될 경우 단호히 대응할 예정”이라고 전했다.

앞서 지난 6월 신지는 문원과의 열애와 결혼 소식을 알렸다. 그러나 발표 후 신지의 유튜브 채널에 올라온 상견례 영상에서 문원의 태도와 발언 등이 논란이 됐고 특히 문원에게 이혼 경험 및 딸이 있다는 사실이 알려지며 화제를 모았다.

이와함께 과거사와 관련한 여러 의혹까지 제기되자 신지 소속사 측은 “사실무근”이라고 해명하기도 했다. 신지 또한 자신의 SNS에 “관심과 우려의 말들을 고민하고 더 살피도록 하겠다. 이후의 일은 시간을 가지고 지켜봐 달라”고 당부를 전한 바 있다.