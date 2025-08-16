[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 우크라이나 어린이의 러시아 본토 강제 이송을 언급하는 서한을 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 보냈다고 로이터통신이 15일(현지시간) 전했다.

백악관 관계자들에 따르면 트럼프 대통령은 이날 알래스카에서 열린 미러 정상회담에서 이 편지를 직접 푸틴 대통령에게 전했다.

슬로베니아 출신의 멜라니아 여사는 이번 회담 일정에 함께 하지 않았다.

서한에는 러시아의 우크라이나 침공 전쟁으로 발생한 아동 납치 문제가 거론돼있는 것으로 알려졌다. 다만, 구체적 내용은 밝혀지지 않았다.

우크라이나는 2022년 2월 러시아의 침공을 받은 후 아동 수만명이 강제로 러시아 본토 또는 점령지로 잡혀갔다고 주장하고 있다.

가족이나 보호자 동의 없는 아동 불법 이송은 전쟁 범죄이자 유엔 조약상 집단학살이라는 게 우크라이나의 입장이다.

하지만 러시아는 아동 강제 이송 의혹을 놓고 전쟁 지역에서 취약한 어린이를 보호해왔을 뿐이라는 입장을 유지 중이다.

앞서 유엔인권사무소는 러시아가 우크라이나 침공 후 수백만명 우크라이나 아동에게 고통을 주고 그들의 권리를 침해했다고 발표했었다.

트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 이날 약 3시간동안 회담을 진행했다. 기대를 모았던 우크라이나 전쟁 휴전 합의 또는 이에 준하는 결정에는 이르지 못했다.

한편 영국 일간 가디언에 따르면 슬로베니아 태생의 멜라니아 여사는 옛 유고슬라비아에서 성장기를 보내고 미국으로 왔다.

멜라니아 여사는 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 우크라이나 측에 지지 뜻을 보여왔다.

전쟁 초기 사회관계망서비스(SNS)에서는 팔로워들에게 “무고한 사람들이 고통받는 모습에 가슴이 아프고 끔찍하다”며 적십자사 기부를 독려한 바 있다.