[헤럴드경제=이원율 기자]블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 모처럼 ‘환대’받는 주인공으로 주목을 받았다. 푸틴 대통령은 우크라이나 침공 후 지금껏 국제 사회로부터 사실상 고립된 처지였다.

하지만, 도널드 트럼프 미국 대통령과 미국 측에서 정성껏 연출한 환영에도 미러 정상회담은 뚜렷한 진전을 이루지 못했다.

‘혹시나 하며’ 기대를 모은 우크라이나 전쟁 휴전 발표를 끌어내는 수준의 결론 또한 없었다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)와 영국 BBC 방송에 따르면 푸틴 대통령은 이날 정상회담이 열리는 엘먼도프-리처드슨 합동기지에 도착, ‘VIP’ 대접을 받을 수 있었다.

우크라이나 전쟁 종식을 중재하고자 하는 트럼프 대통려잉 푸틴 대통령을 따뜻하게 맞이해줘서다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령을 환영하기 위해 여러 의전에 신경 썼다.

가령 활주로에는 레드카펫이 길게 깔렸다. 양쪽에는 미국이 자랑하는 세계 최강의 스텔스 전투기인 F-22 전투기가 있었다. 다만, 이는 미국의 군사력을 과시하기 위한 연출이었다는 분석도 있다.

기지에 도착, 전용기에서 내린 푸틴 대통령은 레드카펫을 따라 트럼프 대통령에게 다가갔다. 트럼프 대통령은 손뼉을 치며 그를 환영했다. 이에 푸틴 대통령 또한 환한 표정으로 검지를 들어올려 트럼프 대통령과 반갑게 마주했다.

두 사람은 활짝 웃는 모습도 보였다. 악수를 하고 몇 마디를 주고받곤 레드카펫을 함께 걸어갔다. 레드카펫 위로는 전투기가 비행하고 있었다.

NYT는 “푸틴은 전용기에서 내려 트럼프와 인사할 때 진심으로 행복하고 들뜬 모습이었다”며 “그렇게 느낄 이유는 충분했다”고 설명했다.

영어로 대화할 수 있는 푸틴 대통령은 통역사 없이 트럼프 대통령과 나란히 미국 대통령 전용 리무진 캐딜락에 탔다.

서로 적대 관계인 두 강대국 정상이 같은 차량에 오른 것이다. 이는 이례적인 일로 받아들여진다.

앞서 러시아 국영 언론이 공개한 사진에는 푸틴 대통령의 전용 리무진이 활주로에 대기 중인 모습이 담겼다. 이는 두 정상이 리무진에 함께 타기로 사전에 합의하지는 않았음을 시사한다.

NYT는 “정확히 푸틴이 원하던 이미지”라며 “그가 알래스카에서 이 회담을 열자는 제안을 흔쾌히 받아들인 이유를 설명한다”고 전했다. 또, “설령 회담이 별다른 진전을 이루지 못했다고 해도 푸틴은 다시 강대국 지도자들과 어깨를 나란히 하는 자리로 돌아온 것”이라고 덧붙였다.

한편 이날 회담은 3년6개월간 진행되는 우크라이나 전쟁 휴전 합의를 위해 열렸다. 결국 휴전 발표 없이 종료됐다.

트럼프 대통령은 회담 후 공동 기자회견에서 휴전과 관련해 푸틴 대통령과 일부 지점에서 의견을 함께 했지만, 주요 쟁점은 전부 해결하지 못했다고 발표했다. 하지만 생산적 대화 속 일부 진전은 이뤘다고 설명했다.

푸틴 대통령도 우크라이나의 안보 보장이 필요하다는 트럼프 대통령 의견에 동의한다는 입장을 보였다.

한편 푸틴 대통령은 회담을 마친 후 인근 소련군 묘지에 헌화를 하는 것으로 주요 일정을 끝냈다.

러시아 크렘린궁 측은 이 묘역이 제2차 세계대전 당시 미국에서 소련으로 장비를 수송하다 사망한 소련군 조종사와 군인을 기리는 곳이라고 전했다.

크렘린이 공개한 영상에선 푸틴 대통령이 묘비 앞에서 무릎을 꿇고 꽃다발을 놓은 뒤 십자 성호를 긋는 모습도 담겼다.