주말 전국 낮 최고기온 29~35도

[헤럴드경제=고은결 기자] 주말 내내 덥고 습한 날씨가 나타나고, 밤에는 열대야까지 기승을 부릴 것으로 보인다.

16일 기상청에 따르면 토요일인 이날과 17일 전국의 낮 최고기온은 모두 29∼35도로 예보됐다.

이날 현재 더운 성질을 지닌 티베트 고기압과 북태평양 고기압이 만든 하강 기류가 우리나라를 덮고 있다. 이 두 고기압의 영향은 주말 내내 계속되며 최고 체감온도는 남부지방과 제주도를 중심으로 더 오를 수 있다.

이날 현재 대부분 남부 지방과 제주도에 폭염경보가, 그 밖의 지역에 폭염주의보가 발효된 가운데 무더위가 계속되면서 폭염특보는 점차 확대될 전망이다. 특히 두 고기압이 만든 더운 열기로 밤에도 기온이 잘 내려가지 않아 열대야가 나타나는 곳이 많겠다.

한편 고온다습한 공기가 고기압 가장자리의 서풍을 타고 유입돼 비구름을 만들면서 이날 경기 북동부와 강원 북부 내륙에는 늦은 오후부터 저녁 사이 5∼20㎜의 비가 내리는 곳이 있겠다. 17일에는 아침부터 늦은 오후 사이 경기 북부와 강원 중·북부 내륙 산지에 5∼40㎜가량의 비가 내리겠다.