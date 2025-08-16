[헤럴드경제=홍승희 기자] ‘6.27 대출규제’ 직전 강남권 한강벨트에선 수십억원씩 대출을 받아 집을 사는 계약이 다수 체결된 것으로 나타났다. 6억원 이상 주택담보대출(주담대)을 받을 수 없도록 만든 대책이 ‘100억 클럽’에 진입한 강남 압구정동 아파트 거래를 단절시킬 거란 예상이 나온다.

16일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난 6월 4일 강남구 압구정동의 현대아파트 74동 144㎡(이하 전용면적)은 75억원(10층)원에 거래됐다. 74동은 현대 7차 아파트 소속으로, 현재 상품성이 가장 좋은 압구정 3구역에 해당한다.

압도적인 가격에 팔렸지만, 해당 거래는 절반에 가까운 자금을 대출을 통해 해결한 것으로 나타났다. 법원 등기부등본에 따르면 이 매물을 매입한 매수자는 41억2500만원의 근저당권을 설정했다. 통상 채권최고액이 대출금의 120% 수준인 것을 고려하면 약 34억원이 넘는 금액을 시중은행으로부터 대출받은 것으로 추정된다. 매수금액의 절반에 가까운 수치다.

거액의 대출을 받아 매입한 사례는 이뿐만이 아니다. 지난 4월에는 압구정동의 한양아파트 32동 매물이 70억원(9층)에 팔렸다. 8월 소유권 이전이 이뤄지며 확인된 법원 등기부등본에는 이 거래 역시 34억8000만원의 근저당권이 설정돼 있었다. 70억원 중 29억원의 대출을 받은 셈이다.

이런 사례들로 인해 정부가 ‘과한 대출이 집값 상승을 일으킨다’는 판단을 하게 된 것으로 전해진다. 한 정부 관계자는 “수십억원을 보유하고 있는 자산가가 거기에 또 수십억원의 대출을 받아 100억짜리 집을 사는 게 말이 되느냐”며 “주택 시장으로 흘러가는 현금을 조일 필요가 있다”고 털어놨다.

이에 6.27 대출규제 이후 한동안은 압구정동의 초고가 주택 거래가 얼어붙을 것으로 전망된다. 인근의 한 공인중개사 관계자는 “강남 사람이라고 현금 100억원을 쥐고 있겠느냐”며 “대출을 막았으니 타격이 클 것”이라고 귀띔했다.

다만 대출규제 이후에도 일각에선 여전히 현금부자들의 초고가 거래가 이어지고 있는 것으로 집계됐다. 지난 7월 1일에는 성동구 성수동의 아크로서울포레스트가 51억원(6층)에 손바뀜됐는데, 이는 별도의 근저당권이 설정돼 있지 않아 80년대생 A씨가 전액 현금으로 매입한 것으로 추정된다.