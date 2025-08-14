[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 학교 현장에서 학생의 수학 기초·기본학력을 체계적으로 지도할 수 있도록 ‘AI디지털교육자료 활용 수학 기초·기본학력 지도 가이드’를 초·중·고 학교별로 각각 개발해 보급한다고 14일 밝혔다.

이번 가이드는 AI디지털교육자료를 통해 수집된 학습 데이터 분석 결과를 바탕으로 수학 학습 부진 학생을 조기에 진단하고 맞춤형 지원을 할 수 있도록 설계됐다.

주요 내용은 AI디지털교육자료 활용 수학 수업 사례, 학습 진단 절차, 기초학력 보정 지도 전략, 개별 맞춤형 피드백 제공 방법, AI 추천 콘텐츠 연계 활용법, 과제 제시 방법 등으로 구성된다.

또 수업 도입·전개·정리 과정과 수업 후로 나눠 AI디지털교육자료 기반 활동을 제시한 수업 사례를 소개하고 맞춤형 보정 학습 자료 및 개별화 수업 디자인 자료 등도 함께 제공한다.

특히 현장 교사의 활용도를 높이기 위해 학교에서 사용하고 있는 AI디지털교육자료별 사용 방법을 매뉴얼화해 담아냈다.

대구교육청은 이 가이드를 교사 누구나 편리하게 내려 받을 수 있도록 수학교육자료 공유 플랫폼 대구수학포털에 탑재해 배포한다.

이후 가이드북을 활용한 수학교육지원단의 찾아가는 컨설팅(연수), AI 기반 학습지원 사례 나눔 등을 통해 학교 현장에서 AI디지털교육자료를 활용하고 학생들의 수학 기초학력 향상 효과를 거둘 수 있도록 지원할 계획이다.

강은희 대구교육감은 “한 아이도 포기하지 않는 대구교육의 철학을 구현하기 위해 AI 기술과 접목해 더 촘촘한 학습 안전망을 구축하겠다”며 “앞으로도 AI디지털교육자료를 활용해 학생 맞춤형 교육의 기반을 강화하고 교육의 질을 지속적으로 높여나가겠다”고 말했다.