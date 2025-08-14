지난 6일 특검조사서 진술 金측 “손실보전 약정한 사실 없어…별도 약정에 따른 것” 부인

[헤럴드경제=채상우 기자] 김건희 여사가 도이치모터스 주가조작 1차 주포인 이정필 씨로부터 2000만원 상당의 수표를 받은 기억이 있다고 민중기 특별검사팀에 진술한 것으로 파악됐다.

14일 특검 등에 따르면 김 여사는 지난 6일 특검팀 첫 소환조사에서 “이정필씨한테 수표로 2천만원을 받은 기억이 있다”고 진술한 것으로 알려졌다.

김 여사는 이어 특정 공연 이름을 언급하며 “푯값이었나…”라고 말했다고 한다.

이씨는 2010년 도이치모터스 주가조작 ‘1차 작전 시기’ 주포로 지목된 인물로, 특검팀은 김 여사가 당시 이씨에게 16억원이 든 증권계좌를 맡겼고 손실 보전금 4700만원을 받았다고 본다.

특검팀은 김 여사가 이씨로부터 받았다는 20000만원어치 수표도 손실 보전금의 일환인지 의심하는 것으로 전해졌다.

김 여사는 이씨에게 주식을 맡긴 시기 6천700만원의 손실을 본 것으로 알려졌다. 특검팀이 기존 손실 보전금으로 특정한 액수에 해당 수표액을 포함하면 손실액과 일치한다.

하지만 김 여사 측은 이씨와 손실 보전 약정을 한 사실이 없고, 이씨한테 받은 돈은 별도 약정의 결과라고 주장하고 있다.

특검팀은 조만간 김 여사와 이씨 간 대질 신문을 통해 사건의 실체를 양측에 추궁할 가능성이 크다는 분석이 나온다.

김 여사는 2009∼2012년 발생한 도이치모터스 주가조작 사건에 돈을 대는 ‘전주’(錢主)로 가담한 혐의(자본시장법 위반)를 받는다.

이 사건으로 권오수 전 도이치모터스 회장 등 9명이 유죄 판결을 확정받았고, 법원은 김 여사 계좌 3개와 모친 최은순씨의 계좌 1개가 시세조종에 동원됐다고 판결문에 적시했다.

특검팀은 이 혐의와 함께 명태균 공천개입 의혹(정치자금법 위반), 건진법사·통일교 청탁 의혹(특정범죄 가중처벌법상 알선수재) 혐의를 적용해 구속영장을 청구했고 법원은 지난 12일 이를 발부했다.

김 여사는 남부구치소에 수용돼 이날 첫 소환조사를 받고 오는 18일 재출석을 통보받았다.