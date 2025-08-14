[헤럴드경제 = 서병기선임기자]서경석이 건강기능식품 모델로 박탈됐다.

팩트코퍼레이션(대표이사∙회장 최재호)의 자회사인 제노헬스케어가 14일 “중장년층의 ‘노화 없는 삶의 질 향상’을 목표로 하는 프리미엄 건강기능식품 브랜드 ‘보강(補强) 관절청’ 브랜드 모델로 방송인 서경석을 발탁했다”고 밝혔다.

친근하고 신뢰감 있는 이미지의 서경석과 함께 ‘보강’은 프리미엄 건강기능식품 시장에 새로운 활력을 불어넣을 예정이다.

‘보강’은 ‘약해진 곳을 채우고, 몸의 힘을 되찾아 강하게 하다’는 의미를 담고 있으며, 중장년층의 건강한 삶을 위해 심혈을 기울여 개발한 브랜드이다. 또한, 건강관리에 관심이 많은 중장년층에게 더 건강하고 올바른 제품을 제공하여, 나이가 들어서도 활기찬 삶을 영위할 수 있도록 돕겠다는 비전을 가지고 있다.

특히, 이번에 브랜드 모델로 선정된 방송인 서경석은 다양한 연령층에게 높은 인지도를 가지고 있으며, 그의 성실하고 믿음직한 이미지가 ‘보강’이 추구하는 프리미엄 브랜드 가치와 잘 부합한다는 평가다. 서경석은 앞으로 ‘보강’의 브랜드 인지도 제고와 신뢰도 구축에 핵심적인 역할을 할 예정이다.

보강은 론칭과 함께 중장년층의 핵심 건강 관리에 초점을 맞춘 ‘골드 시니어 라인’을 우선 선보인다.

제노헬스케어 관계자는 “‘보강’은 단순히 건강기능식품을 넘어, 50대 이상 중장년층의 삶의 질을 근본적으로 향상시키는 데 기여하고자 한다”며, “방송인 서경석 씨와 함께 ‘보강’이 프리미엄 헬스케어 시장의 새로운 기준을 제시하고, 고객들에게 더욱 신뢰받는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.