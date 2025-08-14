[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 김정기 대구시장 권한대행이 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 지역 주요 현안 사업을 논의하고 내년도 정부 예산 반영을 요청했다고 14일 밝혔다.

이날 간담회에서 김 시장 권한대행은 총 사업비 11조5393억 원이 투입되는 대구 군 공항 이전 사업의 기부대 양여 방식 제도 개선과 함께 금융비용, 종전부지 개발 등 초과사업비에 대한 국가재정 뒷받침이 필요하다고 밝혔다.

특히 대구와 동일한 방식으로 군공항 이전을 추진 중인 광주와 함께 정부 주도 추진을 위한 ‘범정부 태스크포스(TF) 구성’을 건의했다.

또 지역거점 인공지능 전환(AX) 혁신기술개발 사업(총사업비 5510억 원)은 수성알파시티를 중심으로 남부권 AX 핵심 기술거점을 조성해 로봇·바이오·헬스케어 산업의 AI 전환 가속화를 지원하는 사업으로, 조속한 예비타당성 조사 면제와 내년도 국비 반영을 요청했다.

미래 첨단산업 육성을 위한 ‘디지털트윈 3D프린팅 의료공동제조소 실증 사업’(총사업비 120억 원)과 ‘미래모빌리티 AI 소프트웨어 검증시스템 구축 사업’(총사업비 295억 원)의 내년도 국비 지원도 건의했다.

이와 함께 총사업비 2273억 원이 투입되는 국립뮤지컬콤플렉스 조성 사업의 예비타당성 조사 대상 선정을 요청했다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “정부 예산안이 최종 확정되는 12월까지 정부부처 협의부터 국회 심의 대응까지 직접 챙기며 최선을 다하겠다”고 말했다.