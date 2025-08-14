[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시가 ‘2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 성공 개최를 위해 주요 사업별 추진 상황 점검에 나섰다.

경주시는 지난 13일 시청 대회의실에서 ‘2025년 APEC 정상회의 추진상황 중간보고회’를 열었다.

이날 회의는 경주시APEC추진단장인 송호준 부시장 주재로 실·국·본부장과 사업별 부서장이 참석한 가운데 열렸다.

보고회에서는 정상회의장과 미디어센터 등 핵심시설 조성 현황을 살폈다.

또 보문단지와 시가지 경관 개선, 교통·도로·녹지·하천 등 인프라 조성, APEC 계기 문화예술 행사, 글로벌 손님맞이 준비 등 81개 주요 사업을 점검했다.

이와 함께 숙박·수송·의료·자원봉사·문화관광 등 손님맞이 서비스 전반의 향상 방안도 논의했다.

경주시는 이번 중간보고회를 계기로 APEC 성공개최 준비에 더욱 박차를 가할 방침이다.

이를 위해 9월 안에 시설 인프라 공사를 모두 끝내고 정부대표단·경제인·미디어 등 참가단과 직접 맞닿는 분야에서는 ‘APEC 서비스 향상 TF’를 중심으로 서비스 개선에 나선다.

송호준 경주시 부시장은 “시민과 방문객이 APEC 준비 상황을 체감할 수 있도록 속도와 완성도를 함께 높여야 한다”며 “남은 기간 빈틈없이 세심하게 살피고, 작은 문제도 넘기지 말고 해결책을 찾겠다”고 말했다.