[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단(이사장 이상일)은 오는 9월 13일(토) 오후 6시, 죽전야외음악당에서 용인시립청소년오케스트라 기획공연 ‘Shall We Dance’를 개최한다.

청소년의 건전한 가치관 형성과 음악교육을 통한 인재 양성을 목표로 창단된 용인시립청소년오케스트라는 창단 이후 정통 클래식 음악을 기반으로 다양한 장르의 레퍼토리를 구축하며 활동 영역을 넓혀왔다. 매년 정기·기획공연과 지역 축제 참여를 통해 시민들에게 수준 높은 공연을 선보이고 있으며, 용인특례시를 알리는 문화홍보사절단으로서 폭넓은 활동을 이어가고 있다.

이번 기획공연 ‘Shall We Dance’는 ‘춤’을 주제로 한 다채로운 프로그램으로 구성된다. 상임지휘자 김영랑의 지휘 아래 1부에서는 C.M. 폰 베버의 ‘무도회의 권유’, 생상스의 ‘죽음의 무도’ 등 클래식 춤곡의 정수를 감상할 수 있다. 이어 2부 초반부에는 영화 ‘여인의 향기’ OST와 뮤지컬 ‘시카고’, ‘웨스트사이드스토리’ 등에 등장하는 라틴댄스와 재즈 음악을 선보이며 후반부에는 마이클 잭슨, 브루노 마스, 레이디 가가 등 세계적인 팝 아티스트의 히트곡들이 오케스트라 편곡을 통해 경쾌하고 흥겨운 무대로 재탄생할 예정이다. 고전에서 현대에 이르는 폭넓은 음악을 한 자리에서 즐길 수 있는 이번 공연은 전 세대가 함께 어깨를 들썩이며 가을밤을 만끽할 수 있는 시간이 될 것이다.

공연은 전석 무료로 진행되며, 전체관람가로 남녀노소 누구나 관람할 수 있다. 특히 죽전야외음악당의 특성을 살려 객석 뒤편에 마련된 잔디석에서 돗자리를 펴고 앉아 선선한 가을바람과 함께 자유롭고 편안하게 공연을 즐길 수 있다.

용인문화재단 관계자는 “Shall We Dance는 용인시립청소년오케스트라가 그동안 갈고 닦은 기량을 시민들에게 선보이는 무대이자, 춤과 음악이 주는 에너지로 세대 간 공감과 소통을 이끌어내는 공연이 될 것”이라며 “많은 시민들이 죽전야외음악당을 찾아 가을밤의 특별한 음악회를 함께 즐기길 바란다”고 전했다.