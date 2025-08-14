최교진 교육부장관 후보자 첫 출근길 질의응답 ‘서울대 10개 만들기’ 경쟁 줄이고 사교육비 경감 인공지능 디지털교과서 교육자료로 최대한 활용 “경청하고 유관기관과 소통하며 최선 다할 생각”

[헤럴드경제=김용재 기자] 이재명 정부의 첫 교육부 장관 두 번째 후보자로 최교진 세종시교육감(71)이 지명됐다. 전문성·논문·자녀조기유학 등 논란을 빚은 이진숙 전 충남대 총장의 지명이 철회된 지 25일 만이다. 최 후보자는 40년 가까이 교육 분야에서 일해온 전문가로 교육 현장이 겪고 있는 현안을 해결할 적임자로 꼽힌다.

최 후보자는 14일 서울 영등포구 한국교육시설안전원 첫 출근길에서 교육부장관 지명 소감을 밝히며 “경청하고 소통하면서 최선을 다할 생각”이라고 말했다. 최 후보자는 중등교사 출신으로 현직 3선 교육감이다.

최 후보자는 이재명 정부의 핵심 공약인 ‘서울대 10개 만들기’를 언급하면서 “교육의 정상화와 균형발전이라는 것을 생각해야 한다”라며 “특정 대학에 가기 위하여 과도한 경쟁체제가 있는 것을 허물고 수도권 집중 현상을 타파하고 지방의 인권을 추구하는 것이 서울대 10개 만들기”라고 설명했다.

최 후보자는 매년 역대 최고치를 경신하는 ‘사교육비 문제’에 대해서도 “서울대 10개 만들기와 같이 학생들의 경쟁을 줄여주는 일이 매우 필요할 것 같다”라며 “교육부뿐 아니라 국가교육위원회와 같은 기구와 함께 적극적으로 협력해서 방안을 찾아가겠다”라고 강조했다.

그는 교육자료로 지위가 격하된 인공지능 디지털교과서(AIDT)에 대해선 “교육 현장에서 AI를 활용해서 교육 하자는 것에 대해 이견을 갖는 사람은 없었다”라며 “학교에서 AIDT가 최대한 교육자료로 활용할 수 있도록 지원하겠다”라고 했다.

대통령실은 최 후보자의 교사·교육감 이력과 국가균형발전위원회 자문위원 경험을 높이 평가한 것으로 보인다. 이 전 총장이 청문회에서 초·중등교육에 대해 부족한 이해도를 드러낸 만큼 이를 보완할 수 있는 ‘충청권 인사’로 평가하는 셈이다.

교육계에서도 현장 교사 출신이 장관 후보자로 지명된 것에 환영 인사를 전했다. 전교조는 “교사 출신 3선 교육감인 최 후보자가 유초중등교육에 대한 전문성을 바탕으로 교육개혁을 추진해 줄 것을 기대한다”고 했다. 교사노동조합연맹 역시 “초중등교육 전문성을 강조했던 노조의 요구에 맞는 지명”이라며 “2학기 학사일정 시작 전까지 장관이 임명돼 교육행정이 조속히 안정되기를 바란다”고 밝혔다.

▷충남 보령 출생 ▷공주대 국어교육학과 ▷국가균형발전위원회 자문위원 ▷전국시도교육감협의회 제8대 회장 ▷민선 6·7·8기 세종특별자치시교육청 교육감