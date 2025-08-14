[헤럴드경제= 박영훈 기자] “1년 새 25억→39억원”

올 상반기 현직에 있는 IT 기업 대표 가운데, 가장 많은 보수를 받은 사람은 김창한 크래프톤 대표인 것으로 나타났다. 월급으로 따져면 월 6억원을 넘게 수령했다. 직장인들은 상상도 할수 없는 월급이다.

무엇보다 김창한 대표의 보수는 1년 새 10억원(상반기)이 넘게 올랐다. 올해 상반기 기준으로 국내 최대 빅테크 기업 네이버의 최수연 대표보다도 13억원가량 더 많다.

김창한 대표는 올해 상반기 보수로 39억1400만원을 받은 것으로 나타났다. 14일 크래프톤 반기보고서에 따르면 김 대표는 급여로 2억8300만원을 수령하고 상여금으로 36억1700만원을 받았다. 기타 근로소득은 1400만원이다.

지난해 상반기 받은 보수는 상여금 포함 25억 9100만원이다. 올해 13억원을 더 받았다.

크래프톤은 김 대표 급여에 대해 “시장 및 기술 환경 변화를 빠르게 읽고 새로운 기회를 발굴해 회사의 장기적 성장 발판을 마련하는 등 대표이사로서 성과를 종합적으로 반영했다”고 설명했다.

김 대표는 게임업계 ‘마다스의 손’으로 유퀴즈에까지 소개됐지만, 주가 폭락에도 불구하고 수십억에 달하는 고연봉을 받아 주주들의 비난을 받았다.

하지만 역대 최대 실적을 경신하면서, 김 대표를 향한 주주들의 날 선 비판이 기대감으로 바뀌고 있다.

크래프톤은 올해 상반기 연결 기준 매출액 1조5362억원, 영업이익 7033억원으로 반기 사상 최고치를 달성했다.

크래프톤은 2021년 8월 공모가 49만8000원으로 증시에 데뷔했다. 1년 뒤 주가가 공모가 대비 반토막 수준인 25만3000원으로 쪼그라들었다. 현재는 31만5500원(14일 기준)이다.

한편 14일 네이버 반기보고서에 따르면 최수연 네이버 대표의 상반기 보수 총액은 25억5000만원으로 나타났다. 급여가 4억5000만원이고 상여가 20억6100만원이었다. 기타 근로소득은 3900만원이었다.

네이버는 회사 성과에 대한 개인의 역할과 기여도를 고려해 급여와 상여를 지급했다고 설명했다.

정신아 카카오 대표는 상반기 보수총액 9억3300만원이다. 급여는 4억2500만원, 상여는 5억400만원, 기타 근로소득은 400만원이었다.