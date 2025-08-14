“적극 국민에게 알려 이해·동의 구해야” “철강·정유·화학 업종 특수성 고려해 추진”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 14일 기후 위기 대응과 관련해 “재생에너지 생산을 획기적으로 늘려 국가 감축목표를 달성하는 방안을 강구하라”고 지시했다. 특히 이 대통령은 “온실가스 감축목표를 달성하다 보면 전기요금이 오를 수밖에 없다”면서 “적극적으로 국민에게 이를 알려 이해와 동의를 구해야 한다”고 강조했다고 대통령실이 전했다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 열린 수석·보좌관 회의 관련 브리핑에서 “이날 회의에서는 기후위기 대책과 에너지정책이 집중적으로 토의됐다”라며 이같이 밝혔다.

이날 대통령실은 회의에서 올해 안에 국제연합(UN)에 제출해야 하는 ‘2035년 국가온실가스 감축목표’에 대해 그간의 준비 상황과 주요 내용을 점검했다.

이 자리에서 이 대통령은 “우리나라는 2050년 탄소중립을 선언하고 법제화하고 있는 만큼, 이를 달성하는 방향으로 2035년 목표를 설정해야 한다”고 말했다.

이어 “환경문제와 경제문제는 따로 분리될 수 없다”면서 “기후위기를 성장의 기회로 만들어 달라”고 주문했다.

이 대통령은 또한 “어차피 가야 할 길이라면 기후위기에 적극적으로 대응해야 한다”면서 철강, 정유, 화학 등 일부 업종의 특수성도 고려한 정책을 추진할 것을 지시했다.

이 수석은 향후 전기요금 인상 가능성과 관련한 질문에 “전기요금 같은 경우 온실가스의 감축목표를 높여 가면 갈수록 요금 (인상) 압박이 생길 수밖에 없다”면서 “그렇다고 해도 여러 가지 취약계층 압박 등은 잘 살펴야 한다. 취약계층에 전가되는 것들을 잘 봐서 해야 한다는 취지”라고 말했다.