[헤럴드경제=한지숙 기자] 에어컨 냉방 온도 설정을 두고 남편과 갈등 중인 여성의 사연이 전해졌다. 남편은 에어컨 온도를 30도에 맞춰 두고 밤새 땀 흘리며 자는 ‘자린고비’ 스타일이었다.

지난 12일 JTBC ‘사건반장’에서 결혼 2년 차 40대 여성 A씨는 “요즘 날씨가 더워서 집에서 매일 에어컨을 틀고 지내는데, 남편이 제가 에어컨을 켰다 하면 춥다면서 온도를 30도로 맞춰버린다”고 고민을 털어놨다.

이어 “파워 냉방을 하는 것도 아니고 희망 온도를 26도로 맞춰놓을 뿐이다. 우리 집은 정속형 에어컨이라서 계속 켜두면 안 되고 한두 시간 틀어놨다가 이렇게 껐다 켜기를 반복해야 전기세를 되레 아낄 수 있다고 한다”고 설명했다.

하지만 남편은 다른 생각이었다. A씨는 “하루는 집이 너무 더워 에어컨을 켜려고 봤더니 남편이 30도에 맞춰서 틀어놓고 있었다”며 “다른 날에도 30도로 맞춰놓고 밤새 땀 흘리며 자다가 더워서 깬 적도 있다”고 호소했다.

A씨가 “30도로 계속 틀어놓을 바엔 차라리 에어컨을 끄는 게 낫다”고 하자, 남편은 “30도에 맞춰 놓으면 실외기는 안 돌아가고 공기 순환만 되는 정도”라고 맞받았다.

A씨는 “참다못해 ‘송풍으로 해놔라’ 했는데도 남편은 전기세를 아끼는 방법이라고 생각하는지 계속 고집을 부린다”며 “평소에도 짠돌이 기질이 있어 일회용품도 서너 번 더 쓰고 버리고 돈 나가는 일은 잘 안 하려고 한다”고 했다.

그러면서 “저보다도 남편이 더위를 더 많이 타는지라 덥다면서 옷은 홀딱 벗고 계속 30도를 고집하니 답답할 노릇”이라며 “이 문제를 두고 남편과 싸우기만 할 뿐 아직 합의점을 못 찾았는데 대체 어쩌면 좋냐”고 답답해 했다.

사연을 들은 박지훈 변호사는 “이런 갈등은 집마다 간혹 있다. 더우면 에어컨을 좀 켜놓고 사는 게 맞지 않나 싶다”고 했고, 박상희 심리학 교수는 “집은 쾌적하게 쉬는 곳이 돼야 한다. 제 주변에도 자린고비 남편 때문에 화병 걸리겠다는 부인들이 많다. 대단한 것도 아니고 기본적으로 남들 하는 만큼만은 좀 하고 살았으면 좋겠다”고 말했다.

한편 헤럴드경제가 지난 6일부터 11일까지 홈페이지를 방문한 독자들을 대상으로 에어컨의 적정온도에 관해 물은 결과, 응답자 가운데 가장 많은 46.35%가 25~28℃가 적정하다고 답했다. 이어 22~25℃(40.05%), 19~22℃(8.06%) 순이었다.

하지만 더위에도 ‘에어컨이 꺼졌으면 좋겠다’고 응답한 이들도 5.5%에 달했다.

환경부와 에너지관리공단이 권장하는 실내 냉방 온도는 최저 28℃이다. 세계보건기구(WHO)도 건강·쾌적성 기준으로 26~28℃를 권장하고 있다.

냉방병을 예방하기 위해선 실외와 온도차가 5~7℃ 이하가 좋고 에어컨을 낮은 온도로 설정하는 것보다 26~28℃에서 선풍기나 서큘레이터를 함께 쓰는 게 건강과 전기요금 모두에 유리하다.

에어컨을 너무 켜지 않는 것도 건강에 해롭다. 올 여름 기록적 폭염이 이어진 일본 도쿄23구에선 최근 두 달 동안 열사병으로 사망한 56명 가운데 2명을 제외하고 모두 실내 열사병으로 숨졌는데, 이들 중 70%는 집에 에어컨을 두고도 사용하지 않았던 것으로 나타났다.