외국계 금융사 증선위 10억 과징금 부과에 불복 소송 증선위 과징금 산정기준 맞다

[헤럴드경제=박지영 기자]외국계 금융회사가 무차입 공매도로 과징금 10억을 부과받자 불복해 제기한 소송에서 패소했다. 1심에서는 과징금 산정 기준이 잘못됐다고 판단했지만, 항소심은 규제당국에 잘못이 없다고 판단했다.

14일 서울고등법원 행정3부(부장 윤강열)는 외국계 금융회사 케플러 쉐브라가 금융위원회 산하 증권선물위원회를 상대로 제기한 과징금 부과 처분 취소 소송에서 원고 승소 판결한 1심을 파기하고 원고 패소 판결했다.

항소심 재판부는 “1심은 과징금 산정 기준에 대해 피고가 잘못 산정됐다는 취지”라며 “자본시장법이 금지하는 공매도는 주문 제출 즉시 성립한다. 과징금 산정에 위법이 있었다고 볼 수 없다”고 했다.

케플러 쉐브레는 고객사로부터 A펀드가 보유한 SK하이닉스 2만 9771주 매도 요청을 받았다. 케플러 쉐브레는 국내 증권사에 이를 위탁하면서 A펀드가 아닌 B펀드로 잘못 기재했다. 이에 따라 증권사가 B펀드가 보유하지 않은 SK하이닉스 주식을 무차입공매도 하는 결과가 발생했다. 증권사는 총 4만 1919주에 대해 매도 주문을 냈고 이 중 2만 9771주가 체결됐다.

쟁점은 고객사의 주문을 전달하기만 한 케플러 쉐브레를 무차입 공매도 ‘주체’로 볼 수 있는지와 과징금 산정 기준이었다. 1심과 항소심 재판부 모두 케플러 쉐브레가 무차입 공매도 규제 대상이라고 판단했다.

자본시장법 제180조는 누구든지 증권시장에서 상장증권에 대해 공매도를 하거나 위탁 또는 수탁을 해서는 안된다고 규정한다. 케플러 쉐브레 측은 고객사의 주문을 증권사에 ‘단순 전달’한 사자에 불과하다고 주장했다.

1심 재판부는 고객사의 주문을 증권사에 전달하는 것 또한 ‘위탁’에 해당한다고 판단했다. 1심 재판부는 “위탁은 ‘법률행위나 사무 처리를 다른 사람에게 맡겨 부탁하는 일’이다. 원고가 증권사에 주식 매도에 관한 법률행위나 사무 처리를 위탁했다고 볼 수 있다”며 “원고가 A펀드가 소유하지 않은 이 사건 공매도를 위탁했다”고 했다. 항소심 재판부 판단도 같았다.

하지만 과징금 산정 기준에서 1심과 항소심 재판부의 판단이 갈렸다. 항소심 재판부는 1심과 달리 과징금 산정 기준에 문제가 없고 증권선물위의 제재가 타당하다고 판단했다.

케플러 쉐브레는 증권사에 2만 9771주 매도를 요청했지만, 증권사는 4만 1919주에 대해 매도 주문을 냈다. 최종적으로 체결된 주문은 2만 9771주였다. 증선위는 4만 1919주를 기준으로 과징금을 산정했다. 이에 따라 A사가 얻은 이익을 훨씬 웃도는 10억 6300만원의 과징금이 산정됐다.

증권사가 케플러 쉐브레가 요청한 것보다 많은 수의 주문을 제출한 이유는 ‘업계 관행’ 때문이었다. 증권사는 CD(Careful Discretion) 매매 방식을 사용했다. 가장 높은 가격에 팔리도록 시장 변동 상황을 고려해 여러차례 나눠 주문을 내되, 실제 체결된 주식의 총합만 고객사의 요청에 맞추는 방식이다.

1심 재판부는 매도 주문 금액이 아닌 실제 매도 금액을 기준으로 과징금을 부과하는 것이 적법하다며 원고 승소 판결했다. 1심 재판부는 “자본시장조사 업무규정은 기본과징금 산정의 기준금액을 자본시장법 제180조를 위반한 공매도 주문 금액으로 규정한다. 원고가 위반한 행위는 2만 9771주의 매도를 위탁한 것”이라며 “증권사가 위 주식 수를 초과해 매도주문할 것이라는 점을 원고가 예측할 수 있었다고 볼 객관한 자료가 없다”고 했다.

반면 항소심 재판부는 케플러 쉐브레가 자신들이 요청한 주식수 이상의 주문이 제출될 것을 예상할 수 있다고 판단했다. 항소심 재판부는 “CD방식 매도 주문은 통상 외국계 금융회사가 일반적으로 사용하는 방식이다. 매도 위탁할 당시 수량을 초과해 제출될 것을 알았거나 알 수 있었을 것으로 보인다”며 “자본시장법이 금지하는 공매도는 주문 제출 즉시 성립한다”고 했다.