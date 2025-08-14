[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도시장상권진흥원은 지난 13일 양평 본원 대교육장에서 ‘2025년 경기도 전통시장 특화상품 지원 사업’ 2차 선정지 2개소를 대상으로 사업설명회를 개최했다고 밝혔다.

‘경기도 전통시장 특화상품 지원 사업’은 상권별 차별화된 특화상품을 육성해 전통시장 자생력을 강화하기 위한 사업으로, 설명회에서는 전반적인 사업 실무와 집행 절차 등을 안내했다.

경상원은 지난 5월 1차 모집공고로 ▷중동사랑시장(지역 특산물 활용 신규 밀키트 개발)▷죽산시장(곱창거리 특화 밀키트 개발) ▷의정부역지하상가(먹거리·마실거리 특화상품 개발)▷통복시장(지역 특산물 활용 건강 조청 개발) 총 4개소를 선정했다.

이어 지난달 2차 모집공고로 ▷수원 구매탄시장 ▷남양주장현 전통시장 총 2개소를 추가 선정하고 개소당 1억 원(도비 100%)을 투입해 신규 상품개발, 기존 상품 활성화 등을 지원할 예정이다.

수원 구매탄시장은 대표 콘텐츠인 수원 왕갈비 등을 활용한 먹거리 개발 3종을, 남양주장현 전통시장은 농특산물을 활용한 저염·저당 건강 떡 개발 4종을 상권 맞춤형 특화상품으로 개발한다.

경상원 김민철 원장은 “치열한 경쟁 환경에서 전통시장이 살아남기 위한 핵심은 상권별 차별화된 상품의 경쟁력”이라며 “이번 2차 사업을 통해 전통시장의 잠재력을 깨우고 새로운 소비 활력을 불어넣을 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 했다.