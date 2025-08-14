2분기 매출 8391억원·영업익 196억원

[헤럴드경제=전새날 기자] 풀무원은 연결 기준 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 16.1% 증가한 196억원을 기록했다고 14일 공시했다. 같은 기간 매출은 8391억원으로 5.8% 늘었다.

상반기 기준으로 매출은 1조6326억원으로 전년 동기보다 4.5% 늘었다. 반면 영업이익은 5.2% 줄어든 308억원에 그쳤다.

국내 식품 제조·유통 부문은 B2C(기업과 소비자 간) 신제품 출시 효과 등에 힘입어 전년 대비 매출이 6.2%, 영업이익은 87.1% 증가했다.

식품 서비스 유통 부문은 대형 사업장 및 사업체 등 단체급식의 성장과 공항 라운지를 포함한 컨세션·휴게소 매출이 증가하면서 부문 전체 매출이 전년 대비 9.5% 늘었다.

해외 식품 제조·유통 부문은 매출이 0.9% 줄고 영업적자가 소폭 확대됐다. 중국법인이 냉동김밥, 상온 파스타 등 신제품 효과로 매출을 29.6% 끌어올렸지만, 미국법인은 현지 경기 상황 등으로 인해 외형 성장이 제한됐다.

풀무원은 “하반기 국내 식품 부문은 두부, 상온·HMR(가정간편식), 지구식단 등의 카테고리에서 혁신 신제품을 지속적으로 출시할 것”이라며 “해외는 미국 법인 두부 채널 확대, 중국법인 상온·냉동 신제품 지속 출시 등을 통해 전체 매출과 영업이익 개선세를 이어갈 계획”이라고 말했다.