2분기 매출 1103억원 기록

[헤럴드경제=전새날 기자] SK스퀘어 자회사 11번가는 2분기 영업손실 102억원을 기록해 전년 동기(183억원) 대비 44.2% 축소했다고 14일 밝혔다. 경기 불확실성과 소비심리 위축 등 대외 환경 악화에도 9개 분기 연속 개선세를 이어갔다.

당기순손실은 전년 동기 대비 40.3% 개선한 113억원을, 매출은 18.1% 감소한 1103억원을 기록했다.

11번가는 올해 고객 방문이 많고 수익성이 높은 ‘마트’ 등 핵심 카테고리 경쟁력 강화에 집중하며 수익성을 개선하고 있다. 지난 5월에는 11번가 ‘신선밥상’(신선식품 전문 버티컬), ‘슈팅배송’(생필품 빠른배송 서비스)과 SSG닷컴의 ‘이마트몰’ 상품을 한 곳에서 쇼핑할 수 있는 통합 장보기 전문관 ‘마트플러스’를 론칭했다. 마트플러스는 지난 7월까지 3개월간 누적 구매고객 수가 150만명(중복 포함)을 넘어서며 온라인 장보기 수요를 공략하고 있다.

또 론칭 9개월 만에 가입 고객 100만명을 돌파한 무료 멤버십 ‘11번가플러스’를 통해 단골 고객을 확보했다. 올해 새롭게 추진한 대규모 프로모션과 초특가 쇼핑 코너도 고객 확대와 구매 활성화에 기여했다. 11번가의 2분기 평균 MAU(월간 활성 이용자 수)는 전년 대비 약 111만명이 늘어난 903만명이다.

올 하반기 11번가는 오픈마켓 및 리테일 사업의 경영효율화 노력을 지속해 나간다. 대규모 프로모션으로 고객몰이에도 나선다. 오는 9월 ‘디지털십일절’, 11월 ‘그랜드십일절’로 쇼핑 열기를 이어간다. 고물가 속 장바구니 물가 부담을 낮추는 초특가 딜과 상품도 지속 마련해 고객의 쇼핑을 도울 계획이다.

박현수 11번가 사장은 “수익성을 우선으로 내실 경영에 매진한 결과, 불황에도 꾸준한 실적 개선세를 이어갈 수 있었다”라며 “하반기에도 전사적인 경영 효율화를 통해 수익성을 지속적으로 끌어올리는 한편, 핵심 역량에는 과감히 투자해 실적 기반을 더욱 견고히 다져 나갈 것”이라고 말했다.