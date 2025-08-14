[헤럴드경제=한지숙 기자] 인천공항을 출발해 뉴욕에 도착한 아시아나항공 여객기에 탑승한 승객 절반 가량이 수하물을 찾지 못해 집단 항의하는 사태가 빚어졌다. 항공사 측은 갑작스러운 화산 폭발로 항로가 변경돼 운항 거리가 길어지자 수하물을 덜어낸 것이었는데, 승객들은 충분히 안내받지 못했다며 분통을 터트렸다.

지난 13일 MBN의 보도에 따르면 지난 9일 인천에서 뉴욕으로 향하던 아시아나항공 여객기에서 전체 승객 500명 가운데 절반에 가까운 294명의 짐이 실리지 않은 채 비행기가 출발했다.

이륙 직전에야 문자로 통보받은 승객들의 당혹감은 이루말할 수 없었다고 한다.

인천공항을 출발해 15시간의 긴 비행 끝에 뉴욕 존 F. 케네디 공항에 도착한 승객들은 기대와 달리 자신들의 짐을 찾을 수 없자 항공사 데스크 앞에서 항의했다.

이런 일이 벌어진 건 캄차카반도의 화산 폭발 떄문이었다. 화산재가 상공에 퍼지면서 안전상의 이유로 항로를 변경해야 했고, 우회 경로로 인해 운항 거리가 길어진 것이다.

항공사는 연료 소모와 안전을 고려해 여객기의 무게를 줄이기 위한 결정을 내렸고, 그 결과 일부 승객들의 수하물을 싣지 않고 출발했다.

이에 대해 아시아나항공 측은 “출발 2시간 전에 항로 변경이 결정될 정도로 상황이 급박해 승객들에게 사전 고지하기 어려웠다”고 해명했다.

짐이 도착하지 않은 승객들은 옷가지와 의약품 등 필수품이 든 짐 없이 현지에서 지내야 했던 것으로 전해졌다.

아시아나항공 측은 뉴욕 도착 이틀 후 수하물이 배송될 것이라고 안내했지만, 닷새가 지나서도 받지 못했다고 한다. 한 이용객은 매체에 “신선식품이 들어 있는 캐리어가 오지 않았다. 지금은 4~5일이 지났기 때문에 폐기를 해야 하는 (상황)”이라며 답답함을 토로했다.