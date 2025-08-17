한미 정상, 필리조선소 방문 가능성 대두 자본잠식 상태 애물단지서 협력 상징으로 컨테이너선, NSMV 등 총 7척 수주·건조 중 2035년까지 연 생산량 10척까지 확대 목표

[헤럴드경제=고은결 기자] 이달 말 예정된 한·미 정상회담 기간 중 양국 정상이 한화가 인수한 미국 필라델피아 내 필리조선소를 방문할 가능성이 거론되고 있다. 불과 몇 개월 전만 해도 인수 효과에 대한 의문이 이어졌는데, 이제는 한·미 조선 협력의 상징적 장소이자 미국 조선산업 진출 확대 교두보가 됐다는 평가가 나온다.

美조선업 영광과 쇠락을 모두 담은 곳

필리조선소는 미국 조선산업의 굴곡진 역사를 고스란히 품은 곳이다. 모태는 1801년 문을 연 미 해군 필라델피아 조선소로, 제2차 세계대전 당시 전성기를 구가했다. 당시 약 4만명이 근무했으며 53척의 함정을 건조하고, 1218척을 수리했다.

그러나 1970년대 이후 미국 조선산업 쇠락과 함께 선박 건조 능력도 연 1~1.5척으로 뚝 떨어졌다. 발주 물량 감소와 함께 시설 노후화까지 심해지며 인력도 급감했다.

이후 노르웨이 회사 아커(Aker)가 1997년 같은 부지에 상선 건조 목표로 필리조선소를 다시 열었지만, 안정적인 발주처를 확보하지 못하며 경영난이 이어졌다. 2018년 이후로는 6년 연속 적자를 기록하는 등 자본잠식 상태에 빠지며 존속마저 위태로운 상황이었다.

시장에 매물로 나온 이후 한화는 지난해 6월부터 인수 협상을 진행, 세부 조율을 거쳐 1억달러(약 1450억원)에 인수했다. 시장 내에선 그리 높지 않은 가격에 미국 내 생산 기반을 마련했단 평가와 함께, 낡은 조선소 재건에는 최소 수천억원 단위의 투자가 필요할 것으로 보여 ‘배보다 배꼽이 더 큰 것 아니냐’는 우려도 뒤따랐다.

하지만 분위기는 인수 후 빠르게 반전됐다. 미국에서는 한국 조선업의 진출을 환영하는 기류가 뚜렷했다. 실제로 거래 과정에서부터 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)와 국방교역통제국(DDTC) 등은 이례적으로 빠른 인수 승인을 내준 것으로 전해진다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 취임 이후 줄곧 한국 조선업에 협력을 요청하며 자국 내 조선업 활성화에 대한 기대감을 드러냈다.

현대화·인력 양성 속도…조선 동맹 핵심 거점으로 부상

현재 필리조선소는 국가안보다목적선박(NSMV) 3척, 해저 암석 설치 선박(SRIV) 1척, 컨테이너선 3척 등 총 7척을 수주해 건조에 돌입한 상태다. 이는 약 2~3년치 물량인 것으로 알려졌다.

한화는 필리조선소를 친환경 선박 기술, 스마트 생산 시스템 중심으로 현대화하고, 미 해군 함정 유지·보수(MRO) 사업을 위한 거점으로도 활용할 방침이다.

우선 2035년까지 10척으로 늘리는 ‘생산력 확장 로드맵’을 가동했다. 자동화 설비 도입과 인력 재배치로 효율성을 높이고, 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고부가가치 선종까지 포트폴리오를 넓히는 전략이다. 필리조선소를 교두보로 미국 내 조선 인력 양성, 관련 공급망 구축 등도 속도낼 것으로 보인다.

필리조선소 인수 효과는 단순한 매출 확대에 그치지 않을 전망이다. 미국 내에서 자국 우선주의와 해운·해양안보를 중시하는 분위기가 큰 만큼, 현지 방산·해양 사업에 본격 참여할 수 있는 발판이 됐단 분석이다. 한화 관계자는 “미국 LNG 운반선 건조는 필리조선소가 있기 때문에 가능한 영역”이라고 말했다.

미국 조선업 진출 확대 구상도 인수 이후 훨씬 유연해진 것으로 전해진다. 또한 한미 조선 협력을 위한 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 플랜에 따른 1500억달러 규모 조선펀드가 본격 가동되면, 현지에 있는 필리조선소의 전략적 가치도 더 확대될 것으로 보인다.

무엇보다 한미 정상회담 기간 양국 정상이 필리조선소를 함께 찾는 장면이 연출될 가능성이 주목된다. 한미 조선 동맹의 메시지를 전 세계에 알리는 무대가 되는 셈이다.

우리 입장에서는 조선산업의 기술력과 글로벌 경쟁력을, 미국 입장에서는 자국 내 일자리 창출과 해양력 강화를 동시에 어필할 기회가 될 것으로 보인다. 앞서 관세 협상 타결 직전인 지난달 30일에도 존 펠런 미국 해군성 장관과 러셀 보트 백악관 예산관리국장 등 정부 고위 관계자들이 필리조선소를 찾은 바 있다.