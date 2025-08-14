지반 관련 분야 전문 학회 3곳과 업무협약 체결

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 지반 침하에 적극 대응하기 위해 지하안전자문단 운영 강화에 나선다.

서울시는 14일 서울시청에서 지반 안전 관련 전문 학회 3곳과 ‘지반침하 예방 및 대응을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약을 체결한 전문 학회는 ▷대한토목학회 ▷한국지반공학회 ▷한국터널지하공간학회다. 각 학회는 토목·지반·터널 및 지하공간 분야의 연구, 기술 교류, 정책 제안 등 다양한 활동을 펼치고 있다.

시는 최근 기후변화와 도시개발로 인해 지반침하 사고가 잇따르면서 지하 안전과 관련해 보다 전문적이고 선제 대응체계의 필요성이 높아짐에 따라 이번 협약을 추진하게 됐다.

한편 시는 지반침하를 전담하는 ‘지하안전과’를 7월 1일 자로 신설해 운영하고 있다. 공사장 주변에 대해 월 1회 이상 GPR 탐사를 시행하고 결과를 ‘서울안전누리’에 공개하는 등 지하 안전관리를 강화하고 있다.

이번 협약으로 서울시와 3개 학회는 지반침하 사고의 원인을 조사하는 ‘지하안전자문단’의 전문성과 현장 대응 역량을 강화할 예정이다. 지반침하 징후가 발견되거나 사고가 발생해 전문가의 점검이 필요할 때, 현장에 출동해 원인을 자세히 분석하고 조사 결과를 토대로 복구 계획과 재발 방지 대책을 마련하게 된다.

자문단은 지반·토목공학 등 관련 분야의 민간 전문가들로 구성되며, 일정 규모 이상의 지반침하 발생 시 신속히 현장을 찾아가 침하의 원인과 향후 정비 방안 등에 대한 전문적인 자문 의견을 제시한다.

자문 검토대상지는 현행 법정 기준(사고 면적 1㎡ 이상)보다 강화된다. ▷면적 0.8㎡ 이상 또는 깊이 0.8m 이상이거나 인명피해가 발생한 지반침하 지역 ▷굴착공사장과 인접 도로 또는 동일 지점에서 반복 발생한 지반침하 지역 등이 해당된다.

시는 이번 협약을 통해 지반침하 위험에 대한 사전 대응 역량을 크게 높여 시민이 안심할 수 있는 안전한 도시환경 조성에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

김성보 서울시 행정2부시장은 “지반침하는 시민의 안전과 직결되는 문제인 만큼 전문가들과 긴밀한 협력을 바탕으로 예방 중심의 안전관리 체계를 정착시켜 나갈 것”이라고 말했다.