“북미 대화, 트럼프 리더십으로 뭔가 될 것 기대” “일본과 관계, 멀티 트랙으로 가능하지 않을까” 고위 당국자 “미국과 협력, 국방력 업그레이드”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관은 14일 북미 대화 가능성과 관련해 “현재까지 미국은 북한이 핵을 보유할 수 없다는 입장”이라며 “그렇기 때문에 여러가지 ‘밀당’(밀고 당기기)이 필요하지 않을까 생각한다”고 말했다.

조 장관은 이날 오전 정부서울청사 외교부에서 열린 내신 대상 기자회견에서 북미 대화를 위한 물밑 협상이 진행중인지 묻는 물음에 이같이 밝혔다.

조 장관은 “마코 루비오 국무부 장관과 백악관 참모들을 만나 ‘지금의 상황이 뭔가 새로운 돌파구를 만들어내는 데는 도널드 트럼프 미국 대통령의 리더십이 필요한 것 같다, 그런 것을 기대한다’고 하자 미측은 상당히 호의적이었다”고도 말했다. 트럼프 대통령의 리더십으로 북미 대화 국면에 새로운 장이 열릴 수 있다는 것이다. 다만 양쪽의 입장이 확고한 만큼 치열한 조율이 필요할 수 있다는 취지다.

외교부 고위 당국자는 북미 대화가 완벽한 비핵화를 전제로 할 수도 없고, 북한을 핵 보유국으로 인정하고 군축 협상을 진행할 수도 없다며 “어디선가 접점을 찾아서 협상을 시작할 것으로 본다”고 했다.

조 장관은 오는 10월 말 경주에서 열릴 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 대화가 있을 지는 가정적 상황이라 답하기 어렵다는 입장을 보였다.

오는 25일 한미 정상회담 의제로 동맹 현대화와 주한미군 전략적 유연성이 오를지 질문엔 “실무에서 긴밀하게 협의하고 협상하고 있다”면서 말을 아꼈다.

최근 주목된 주한 미국 감축 가능성과 관련한 내용도 언급됐다. 이날 외교부 고위 당국자는 제이비어 브런슨 주한미군 사령관이 ‘숫자보다 역량’이라고 발언한 것을 두고 “숫자 문제는 사령관이 자기 의견을 얘기한 것인데, 크게 우리가 주목하지 않는다”며 “기술이 발전하면 앞으로 그렇게(감축 가능성을) 볼 수도 있다는 얘기”라고 진단했다.

브런슨 사령관은 지난 8일 기자간담회에서 “주한미군 내에서 변화가 필요하다고 생각한다. 중요한 건 숫자가 아니라 역량”이라고 언급한 바 있다.

이 당국자는 또한 주한미군 문제 등 한미 정상회담이 미국의 요구를 따라가는 것으로 비칠 우려에 대해 “미국이 협력하기를 원하는 것들이 있기에 일방적으로 내주는 것이 아니다”라고 인식을 드러내기도 했다.

그는 이어 “북한은 핵·미사일을 고도화하고 러시아와 군사동맹까지 갔고, 중국의 경우 빠르게 발전하고 서해에서 우리 눈에 거슬리는 것들이 나오는 이럴 때 미국과 협력해서 우리 국방력을 발전시키는 좋은 기회”라고 말했다.

외교부 고위 당국자는 조 장관이 일본을 먼저 간 것이 이 대통령의 지침이었다며 “일부 이재명 정부에 대한 (반일이라는) 잘못된 프레임 또는 낙인이 있었는데 이번에 대통령이 일본부터 가면서 미국 내에서 가지고 있던 우리 정부에 대한 편견이 일거에 사라지리라 생각한다”고 전망하기도 했다.

한편 이날 조 장관은 한중관계 청사진과 관련해 “중국과는 근본적 차이도 있고, 그러나 그런 차이를 극복하고 일정 부분 협력하고 관여해야 할 필요도 있다”며 “실용적으로 접근해서 한중 관계를 잘 관리해 나가고자 한다”고 했다.