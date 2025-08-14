(84) 경기 남양주시 봉선사

내 마음대로 사찰여행 비경 100선

사찰은 불교의 공간이면서, 우리 역사와 예술의 유산입니다. 명산의 절경을 배경으로 자리 잡은 사찰들은 지역사회의 소중한 관광자원이기도 합니다. 치열한 일상에서 벗어나 잠시 휴식을 얻고자 할 때 우리는 산에 오르고 절을 찾습니다. 헤럴드경제는 빼어난 아름다움과 역사를 자랑하는 사찰 100곳을 소개하는 ‘내 마음대로 사찰 여행 비경 100선’ 시리즈를 연재합니다.

한여름 폭염에도 아름다움을 드러내는 것은 배롱나무도 있고, 화려한 장미도 있겠지만 단아하고 우아함은 연꽃이 으뜸일 것이다. 그래서인지 무안 백련지, 부여 서동, 양평 세미원, 시흥과 함안의 연꽃 테마파크 등 대형 연꽃단지를 조성해 여름철 관광 상품으로 축제를 펼치는 곳들도 여럿 있다.

사찰 내 연꽃단지는 규모는 크지 않지만 절의 고즈넉함과 어울려 색다른 분위기로 많은 이들이 일부러 찾는다. 완주 송광사, 산청 수선사 등의 연꽃 방죽들도 기억에 남는 곳이고, 남양주 봉선사는 23년 동안 사찰의 대표 행사로 연꽃 축제를 개최하고 있다.

불교 경전 중 재가불자의 이상적인 상으로 회자하는 유마거사를 모델로 한 불교 경전 ‘유마경’에는 “높은 언덕이나 육지에는 연꽃이 나지 않고 낮고 습한 진흙에서 이 꽃이 난다”(高原陸地 不生蓮花 卑濕淤泥 乃生此花, 고원육지 불생연화 비습어니 내생차화)라고 해 ‘진흙에서 피는 연꽃’이라는 표현도 생겼다.

재가자들이 풍파에 시달리고 고뇌하며 살아가는 현실 세계를 진흙탕이라 생각했음 직하다. 낮고 더러운 늪지대에서 피어나지만 언제나 깨끗하고 아름답고 향기로움을 유지하고 있는 연꽃의 특성을 “더러운 곳에 머물더라도 항상 깨끗함을 잃지 않는다”라는 뜻의 ‘처염상정(處染常淨)’이라고도 한다.

이는 외부의 유혹에 흔들리지 않는 불성(佛性)을 뜻하기도 하고, 유교에선 군자의 덕목으로 표현한다.

연꽃의 속성으로 인해 불교의 사상을 연꽃으로 표현하는 경우가 많다. 진흙탕에서 물 위로 올라와 맑은 꽃을 피우는 모습이 세속에 물들지 않고 깨달음을 이루는 부처의 삶을 닮았다고 해 연꽃은 깨달음과 청정함의 상징으로 여긴다.

그래서 부처님이 연화좌(蓮花座), 즉 연꽃 위에 앉아 설법하는 모습이 자주 등장하고, 꽃말도 청정(淸淨), 소생(蘇生), 신성(神聖), 불멸(不滅) 등으로 아름다운 볼거리를 넘어 불교 교리와 연결된 상징적 존재로 여겨진다.

남양주 봉선사에 이달 22~24일까지 연꽃 축제를 진행한다는 플래카드가 곳곳에 나부끼고 있다. 원래는 7월 말 축제를 하려 했으나 닷새 동안 쏟아진 극한호우로 주변 지역 나무들이 쓰러지고 후속 피해도 우려돼 연기한 것이다.

이미 꽃들도 많이 피고 연꽃 단지에 청사초롱이 뺑 둘러 있어 분위기를 돋우고 있는데 축제 때는 만개해 아름다움이 최고조에 달할 듯하다.

연꽃은 마음의 평화와 깨달음을 상징하는 소중한 존재지만, 달리 보면 온갖 인간적인 희로애락이 뒤범벅이 된 현실에 부대끼고 치다꺼리하면서 살아가는 세속인(재가자)들의 삶 속에서 인생의 진정한 의미와 보람을 꽃피워야 한다는 뜻으로도 이해된다.

교종본찰, 세조의 원찰 운악산 봉선사

경기도 남양주시 나지막한 운악산(235m) 자락에 있는 봉선사는 조계종 제25교구 본사이다. 고려 전기 969년(광종 20)에 법인국사가 창건해 운악사(雲岳寺)라고 했으나 조선 세종 때 여러 불교 종파가 통합되면서 폐사됐다.

그러다가 1469년(예종 1)에 세조의 비 정희왕후(貞熹王后)가 세조의 능침을 보호하기 위해 한명회 등을 시켜 중창한 뒤 봉선사(奉先寺)라고 했다. 당시 봉선사 현판은 예종이 아버지 세조를 추모하기 위해 직접 썼다고 한다. 봉선사라는 이름 자체가 ‘선왕을 받든다’라는 의미로 2㎞ 떨어져 있는 광릉의 원찰이 됐다. 나지막한 운악산은 광릉이 있는 주엽산(615m)의 언덕 정도로 표현됐을 듯하다.

봉선사는 1550년(명종 5년)에 교종의 수사찰(首寺刹)로 지정돼 전국의 승려 및 신도에 대한 교학진흥의 중추적 기관이 되기도 했고, 일제강점기에 31본산 중 하나로서 교종대본산으로 지정돼 교학진흥의 주역을 담당하기도 했다. 당시 주지를 맡아 민족불교를 구현했던 홍월초(洪月初, 1858~1934년) 선사가 봉선사의 중흥을 이끌기도 했지만 임진왜란과 병자호란 6·25전쟁 등 전란 때마다 화를 입어 현재 옛 모습을 찾을 수 있는 건물은 남아 있질 않다.

다만, 1469년 중창 당시에 세조의 명복을 빌기 위해 주조했다는 봉선사 대종(보물 제397호)만이 역사를 지키고 있다. 높이 236㎝, 무게 1500㎏에 달하는 대형 범종이며 빼곡히 명문들이 새겨져 있고 화려한 장식이 조각돼 불교가 박해받던 조선 시대에 왕실의 지원으로 만들어진 완성도가 매우 높고 희귀한 종으로 평가받고 있다.

‘교종본찰 봉선사’라는 현판이 붙은 산문 옆에는 ‘운악산 봉선사’라는 표지석이 함께 있다. 한창 꽃이 만개한 연꽃 저수지가 좌측에 넓게 펼쳐져 있고, 우측엔 부도탑 군과 신도회 사무실 등의 전각을 지나니 봉향각 찻집과 절 입구다.

절 입구에는 정희왕후가 사찰을 중창한 후 심었다는 500여년 된 느티나무가 우람하게 먼저 맞이해준다.

옆에는 왕의 능찰이었음을 증명하듯 하마비가 우뚝 서있다.

2층에 설법당을 둔 청풍루를 지나가야 하는데 양반집 솟을대문 같은 회랑을 들어서면 대웅전과 설법당 앞마당을 볼 수 있다.

사천왕문을 겸한 듯하는 청풍루 1층을 지나면 하얀 연가등으로 가득 찬 대웅전 앞마당을 마주하게 된다.

청풍루(淸風樓) 옆 범종각 1층에는 늠름한 모습의 대종(보물)이 있다.

그 위쪽에 있는 황금 약사여래불을 모시고 있는 ‘대의왕전’(약사전)은 기도처인 듯 불자들의 염원이 깃들어 보인다.

봉선사는 ‘큰법당’이라고 쓰인 대웅전 한글 현판 때문에도 유명하다. 한문을 모르는 사람들을 위해 평생 팔만대장경 번역 사업에 매진했고 봉선사를 재건한 운허선사(1892~1980년)가 우리나라 사찰 중 최초로 대웅전 한글 현판을 탄생시킨 것이다.

거기에 추가해서 주련도 한글로, 내부에도 화엄경과 법화경을 한글로 번역해 동판에 새겨 벽면에 붙여놓았다. ‘큰법당’은 재건 당시 콘크리트를 사용했는데 당시 기술을 대표하는 사례로 인정받고 한글 현판을 사용한 것 등이 고려돼 등록문화재로 지정됐다.

큰법당 앞에는 1975년에 운허선사가 스리랑카에서 모셔 온 부처님 사리 1과를 봉안한 5층탑이 자리하고 있다.

큰법당 양옆으로 관음전과 지장전이 있다. 뒤쪽엔 ‘독성각’, ‘북두각’, ‘산령각’의 각각의 현판이 붙은 삼성각이 있는데 칠성도·독성도가 문화재로 등록됐다.

삼성각 옆으로 중창주 계민(戒敏) 대선사와 월초당, 운허당 등을 모신 조사전이 있다.

절 입구의 부도탑 군 한편엔 일제강점기 문인이며 언론인으로서 대표적인 친일 반민족 행위자였던 ‘춘원 이광수’의 기념비가 버젓이 세워져 있다.

절 옆에는 폭우로 출입이 통제됐지만 천연기념물로 지정된 크낙새가 서식한다는 광릉 숲길이 있다. 여기를 따라 2㎞ 정도 가면 세조와 정희왕후 윤 씨의 무덤인 ‘광릉’을 만날 수 있다.

세조와 정희왕후의 ‘광릉’

단종을 따르다 세조에 의해 귀양 보내지고 사사(賜死)를 당한 당시 좌의정 정분(鄭苯)은 필자의 파조(派祖)로 불리는 조상이다.

세조는 세종의 둘째 아들로 세종의 뒤를 이은 병약한 문종이 단명하고, 조카였던 어린 단종이 등극했을 때 김종서와 황보인 등을 생살하고 친동생 안평대군을 비롯한 중신들을 귀양보내 죽이는 계유정난을 일으켜 실권을 잡고 왕위에 올랐다.

단종도 영월 청령포로 귀양 보내졌고, 세조에게 충성을 거부한 박팽년 등 신하들은 잔인하게 처형해 사육신이 생겨났고, 왕으로부터 멀리 떠나간 생육신도 나타났다. 세조는 조카의 왕위를 빼앗고 많은 신하를 죽인 냉혹한 야심가라는 후대의 평가도 있지만 14년 재위하면서 괄목한 치적을 이룬 왕이라는 상반된 평가도 있다.

왕권과 중앙 집권 체제, 국방력을 강화했고 국토의 균형 잡힌 발전을 위해 각 도에 둔전제를 실시한 왕이었다.

세조는 무술도 뛰어나고 음악에도 뛰어난 재주를 보였으며 후궁도 한 명만 두고 술자리도 조강지처인 정희왕후와 함께했다고 한다. 정희왕후는 계유정난 시 수양대군에게 손수 갑옷을 입혀 용병을 결행하게 해 세조가 왕이 되는 데 일조했다. 아들 예종이 19세에 즉위하자 조선시대 최초로 수렴청정했다. 예종이 재위 1년 2개월 만에 사망하자 맏아들 덕종의 둘째 아들 자을산군(성종)을 13세에 즉위시키고 7년 동안 또다시 섭정을 계속했다.

세조와 정희왕후는 가히 부창부수(夫唱婦隨)다. 그래서였는지 중앙에 한 정자각이 있고 그 뒤 좌우 언덕에 와이(Y)자 형으로 각각 두 사람의 능이 있다.

이와 같은 동원이강(同原異岡) 형식은 광릉이 최초라고 한다.

광릉은 봉선사에서 차로 3분 거리 주엽산(616m) 자락에 있는데 제7대 세조(1417~1468년)와 정희왕후(1418~1483년)의 능으로 풍수가들은 ‘두 마리 용이 여의주를 가지고 노는 형상’이라며 명당 자리라고 한다.

광릉 초입의 정이품송(천연기념물 제103호)의 후계목 2그루는 2012년에 옮겨 심었다고 한다. 속리산 법주사 입구에 있는 정이품송은 세조가 행차하면서 인연이 돼 벼슬을 내려졌고, 나이 먹다 보니 인공수분 해 후계목들을 만들었고 광릉에도 심었던 것 같다.

광릉은 다른 왕릉에 비해 특이한 점들이 많다. 정자각 하나에 두 개의 능이 있는 것도 그렇고 입구로 들어서면 하마비가 있는 것도 그렇다.

선왕의 제사를 주관하기 위해 행차한 왕조차도 이곳부터는 말이나 가마에서 내리라는 것이다. 홍살문을 지나면 왕릉에 당연히 있어야 할 왕이 참배할 때 걷는 길(參道)도 없고 소나무보다는 전나무들이 많은 것도 그렇다.

세조가 “내가 죽으면 속히 썩어야 하니 석실과 석곽을 사용하지 말고 병풍석도 쓰지 마라”고 해 이전의 왕릉과는 건축 방법도 다르게 했다고 한다.

역사는 흐른다

세조는 많은 이들을 죽이고 왕권을 찬탈한 죄책감에 시달려 불교에 관심을 가져 불심이 깊었다고 한다. 단종의 어머니 현덕왕후가 꿈에 자주 나타났고 어느 날은 세조에게 침을 뱉어 등에 맞은 이후 맞은 부위에 등창이 나 평생 고생했다고 한다.

세조가 오대산 상원사에서 목욕하면서 문수동자를 친견하고 병을 고치게 돼 문수동자상(국보 제221호)을 그려 기증했다. 병을 고친 후 다시 상원사를 찾아갔는데, 갑자기 나타난 고양이 때문에 숨은 자객으로부터 목숨을 구해 ‘고양이 밭’이라는 뜻의 묘전을 내리기도 했다.

상원사에 있는 통일 신라 시대 동종(국보 제36호)도 세조가 옮겨놓았을 정도로 인연이 깊다. 남양주 수종사는 아예 세조가 중창했다고 하며 그때 심었다는 우람한 은행나무 두 그루가 있고 법주사는 정이품송으로 세조와 인연을 맺고 있다.

권력을 쟁취하고자 조카와 동생 그리고 수많은 신하를 죽인 냉혹한 야심가 세조는 원혼들에 대한 두려움 때문에 유교 국가에서 부인과 함께 신실한 불자가 된 것이다.

절 입구 부도탑 군에 1975년에 세워진 춘원 이광수(1882~1950년) 기념비가 스님들의 사리탑과 함께 세워져 있다.

일제강점기 자신의 글재주를 앞세워 동포를 팔아 친일 반민족행위자로 찍힌 이광수는 해방이 되자 사람들의 눈을 피해 봉선사에 들어온 것이다.

봉선사를 재건한 운허선사가 8촌 친척에 동갑내기다 보니 갈 곳 없는 이광수를 거둬 은거할 수 있도록 배려한 것이다. 6·25 전란 과정에 이광수는 북으로 끌려갔고 봉선사는 화마에 휩싸였다. 이광수의 전처가 납북된 이광수의 생사를 알기 어렵게 되자 운허선사의 도움을 받아 추모비를 건립했다고 한다. 경기도에 소재한 대표적인 친일 잔재물로 꼽힌다는데 향후 귀추가 주목된다.

불교 용어 중에 ‘야단법석(野壇法席)’이라는 말이 있다. 시끌벅적하고 어수선한 상황을 비유적으로 표현하는 말인데 부처님이 야외에서 설법할 때의 모습에서 유래됐다고 한다.

사람이 많아 법당에서 수용할 수 없어 야외에서 법회를 여는 ‘야단(야외에 세운 단) 법석(불법을 설파하는 자리)’은 법당과 달리 주의가 산만해질 수밖에 없는 상황이었을 것이다. 봉선사가 세조의 능찰이다 보니 조선시대 고관대작들이 많이 찾았고 여기에 눈도장을 찍으려는 많은 이들 때문에 법당 안에 사람들이 다 못 들어와 마당에 법석을 차리게 돼 여기서 ‘야단법석’이 유래되었다는 말도 떠돈다.

사실 여부를 떠나 ‘법석’은 불경을 읽는 매우 엄숙한 자리를 뜻하는 불교 용어인데 시끌벅적하게 떠들고 어수선한 ‘야단법석’이 나쁘지만은 않게 들린다.

세조와 이광수의 그림자가 어른거리는 봉선사의 연꽃축제 마당은 제대로 야단법석의 공간이 되면 좋겠다.

진흙을 뚫고 올라와 맑고 향기로운 꽃을 피워내는 연꽃처럼 어지러운 세파에 시달리며 뒤엉켜 살아가는 재가자들이 현실에 밀리지 않고 꿋꿋하게 인생의 가치와 의미를 찾아가는 깨달음이 그 속에 함께 들썩거렸으면 하는 조그만 소망이다.

