광화문 광장서 ‘21대 대통령 국민 임명식’ 보수·진보집회에 1만명 집회 규모 예상 경찰력 수천명 도심 배치…만일의 상황 대비

[헤럴드경제=김도윤 기자] 80주년 광복절에 서울 도심에서 대규모 행사가 예고된 가운데 경찰은 6000여명 이상의 경찰력을 동원하기로 했다. 특히 이재명 대통령의 취임식 격으로 열리는 ‘대통령 국민 임명식’이 15일 오후 8시 광화문 광장에서 예정된 터라 경찰은 경비·안전 계획을 수립했다.

14일 경찰에 따르면 광화문 등 도심 일대에는 기동대 102개 부대, 6500여명 이상의 경찰력이 투입될 예정이다. 지난 4월 윤 전 대통령 탄핵심판 선고당일 종로구 헌법재판소 일대에 투입된 경력(1만4000여명)의 절반에 달하는 규모다.

대통령 국민 임명식에는 각계 주요 인사와 일반 시민 등 1만여명이 운집할 것으로 예상된다. 사방이 트인 광장에서 대통령이 등장하는 대규모 행사인 만큼 경찰은 대비태세를 최대한 높였다. 서울경찰청과 종로경찰서 경비라인은 최근 경비대책을 논의해 온 것으로 전해졌다.

광화문 광장 인근에서만 보수, 진보 단체가 70여건의 집회를 신고했다.

전광훈 목사가 이끄는 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본)는 광복절 오후 서울역에서 1만명 규모의 집회를 열겠다고 했다.

진보단체인 8·15 범시민대회추진위원회(8·15 추진위)도 숭례문 인근에서 1만명 규모의 집회를 열겠다고 신고했다. 이들은 ‘국민 임명식’ 행사와 동시간대에 집회를 마치고 일본대사관과 미국대사관 방면으로 행진할 계획이다.

경찰은 최근 유동인구가 많은 도심의 주요 시설물을 겨냥한 ‘폭발물 테러’ 허위 신고가 이어지자 더 경계하는 분위기다. 15일에는 도심 곳곳에 경찰특공대 요원들도 배치해 주요시설을 지킨다.

종로경찰서 관계자는 “국민적 행사가 안전하고 무탈하게 진행, 마무리될 수 있도록 인파 안전관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.