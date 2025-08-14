독립유공자 후손들 초대해 ‘광복 80주년, 대통령의 초대’ 행사 열어 “독립운동하면 3대가 망한다는 말 앞으로 통용될 수 없도록”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 14일 독립유공자 후손들을 만나 “보훈 선진국으로 대한민국이 도약할 수 있게 할 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 김혜경 여사와 함께 ‘광복 80주년, 대통령의 초대’ 행사를 열고 국가 유공자 가족들과 오찬을 함께 했다.

박수를 받으며 입장한 이 대통령은 “제가 들어올 때 박수를 쳐주셨는데 오늘 같은 날은 제가 아니라 여러분이 박수를 받아야 되는 날”이라면서 “제가 여러분(께) 박수 한번 쳐드리겠다”며 후손들을 향해 박수를 보냈다.

이 대통령은 “조국 독립의 일생을 바치신 독립 유공자들의 고귀한 인생에 국민을 대표해 경의를 표한다”며 “대한민국의 오늘을 만든 선열들을 기리고 유공자들의 명예를 지키는 일은 자유와 번영을 누리며 살아가는 오늘 우리들의 큰 책임”이라고 했다.

이어 “독립운동하면 3대가 망한다는 그런 말은 앞으로 더 이상 통용될 수 없도록 국가를 위한 희생에는 예우도 높게, 지원은 두텁게 하겠다”며 “생존해 계신 애국지사님들이 남은 삶을 불편함 없이 보내실 수 있도록 각별히 챙겨 가겠다”고 했다.

아울러 “독립투쟁의 역사와 정신을 우리 미래 세대들이 계승하고 또 기억할 수 있도록 선양 사업을 지속해서 확대해 가겠다”며 “특별한 희생에는 특별한 보상을 가한다고 하는 것이 우리의 대원칙이 돼야 할 것”이라고 했다.

이 대통령은 “80년 전 존엄한 주권자의 지위를 회복한 광복의 정신이 이 자리에 계신 여러분을 통해 다시 살아나고 있다”며 “해외에서 유해가 봉환돼 전날(13일) 국립묘지에 안장되신 문양목, 임창모, 김재은, 김덕윤, 김희주, 한흥규 선생의 후손들이 지금 이 자리에 함께하고 있다. 늦었지만 그토록 염원하셨던 조국에서 편히 영면하시기를 기원한다”고 했다.

오찬 자리에는 권오을 국가보훈부 장관, 이종찬 광복회장(광복80년기념사업추진위원장)을 비롯해 독립운동가 윤봉길 선생 후손인 윤주경 국민의힘 의원, 이상룡 선생 후손인 박찬대 더불어민주당 의원, 김좌진 장국의 후손 배우 송일국씨 등도 참석했다.

행사는 다산 정약용의 후손인 정하랑 군의 프레젠테이션과 독립유공자 후손들로 구성된 독립 합창단의 공연이 이어졌다.