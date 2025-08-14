택배기사에 카드키 5만원+월 출입료 요구 입주민 “엄연한 갑질 통행세” 비판

[헤럴드경제=한지숙 기자] 전남 순천의 한 아파트가 공동출입문 이용료로 택배기사에게 매달 5000원을 요구했다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.

14일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘택배기사에게 매달 5000원 통행세 받는 순천 아파트 갑질’이라는 폭로성 글이 올라와 공분을 사고 있다.

작성자 A씨는 “순천 신대지구 모 아파트의 택배기사 갑질 사례를 공유한다”며 한 택배기사로부터 받은 휴대전화 문자 메시지를 캡처한 이미지를 공개했다.

해당 문자에서 택배 기사는 “아파트 관리사무소에서 4년 동안 배송을 위해 잘 사용해오던 공동현관 비밀번호를 오늘 2시경부터 차례대로 변경 후 공동현관문 카드보증금 5만원, 월 사용료 5000원을 내고 구매하라고 하고 있다”면서 공동현관문 출입을 위한 비밀번호를 알려달라고 요구했다.

해당 아파트 입주민으로 보이는 A씨는 이 문자를 받고서야 아파트 입주자대표회의 주도로 이러한 결정이 이뤄졌다는 사실을 알게 됐다고 했다.

A씨는 “공동현관 출입 카드키를 구매하게 하는 것은 다른 아파트들도 그런 곳 있다고 하니 백번 양보해 이해한다 치겠다”면서 “그런데 이와 별개로 매달 이용료까지 받고 있다니, 이건 정말 도가 지나친 것 아니냐”고 반문했다.

A씨는 “무더운 날씨에 배송 업무로 고생하시는 분들께 이런 추가 비용을 부담시키는 것이 과연 옳은 일인지 의문이 들어 관리사무소에 문의했다”면서 “돌아온 답변은 ‘입주자대표회의에서 결정한 사항이라 저희는 따를 뿐입니다’였다”고 전했다.

그러면서 “이건 명백한 갑질이다”며 “택배 배송은 우리 입주민들을 위한 서비스인데 우리가 주문한 물건을 배달해주시는 분들께 월 이용료를 받는다는 게 상식적으로 말이 되냐”라고 비판했다.

그는 “택배기사분들이 단체로 아파트 입구에 물건을 두고 가거나 입주민들이 집단으로 문제를 제기해야 이 문제가 사라질 것 같다”며 “이건 엄연한 갑질 통행세다. 무슨 권리로 통행세를 받는 거냐”고 목소리를 높였다. 이어 “이런 갑질 완장 문화는 공론화를 통해 사회적 질책을 받아야 마땅할 것”이라고 덧붙였다.

게시물을 접한 누리꾼들은 “갑질도 정도껏이지, 택배불가 아파트 블랙리스트 만들어 고생해봐야 알 듯”, “어질어질 하다”, “음식 배달기사도 사야 하나”, “이건 정말 선 넘었다”, “배송 거부하고 경비실 앞에 던져놓고 직접 찾아가라 해라” 등의 반응을 남겼다.

실제로 과거 한 아파트 단지가 택배기사의 출입을 불허해 택배업체들이 집단 반발한 사건이 있었다. 지난 2018년 3월 경기 남양주시 다산신도시 아파트 입주민들은 택배 차량 후진으로 아이가 치일 뻔한 사고가 발생하자 단지 내 통로의 택배차량을 전면 불허하고 지하 또는 지상 주차장으로만 이용하게 했다. 또 저상탑차를 이용해 배송해달라고 요구했다. 그러자 CJ대한통운 등 대기업 택배사와 일부 택배기사들이 각 세대 배송을 거부하고, 아파트 상가 야외 주차장에 택배물을 놔두고 ‘입주민들이 내려와 직접 가져가라’는 문자를 보내며 반발했다. 당시 인터넷 여론은 이를 ‘갑질’로 인식했다.