상반기 누적 매출 426.8억…전년比 26.2%↑ 2분기 매출 220.5억 ‘역대 최대’…14.9% 증가

[헤럴드경제=정윤희 기자] 인공지능(AI) 기반 공급망관리 소프트웨어 기업 엠로가 상반기 역대 최대 매출을 달성했다. 지속되는 글로벌 시장 불확실성 및 변동성 확대에도 견조한 성장세를 이어간데 따른 것이다.

엠로는 14일 공시를 통해 연결 재무제표 기준 2025년 상반기 누적 매출액이 전년 동기 대비 26.2% 증가한 426억8000만원을 기록했다고 밝혔다. 상반기 누적 매출액이 400억 원을 넘어선 것은 창사 이래 처음이다. 2분기 매출액은 220억5000만원으로 전년 동기 대비 14.9% 증가했다. 이 역시 역대 최대 2분기 실적이다.

상반기 영업이익과 당기순이익은 글로벌 소프트웨어 기업으로서 외형 확장 및 미래 성장을 위한 투자 확대 영향으로 각각 11억2000만원, 4억8000만을 기록했다.

회사는 주요 매출 성장 요인으로 ▷대기업 고객을 중심으로 구매 시스템 구축 및 해외법인 확산, AI 솔루션 도입 증가 ▷글로벌 SRM SaaS 솔루션 ‘케이던시아(Caidentia)’를 통한 해외 진출 성과 가시화 ▷기존 고객으로부터의 안정적인 기술료 및 클라우드 서비스 사용료 발생 등을 꼽았다.

올해 상반기 소프트웨어 라이선스 매출은 전년 동기 대비 13.1% 증가한 37억3000만원을 기록했다. 엠로 솔루션을 도입한 기존 고객들로부터 꾸준히 발생하는 기술료와 클라우드 서비스 사용료도 각각 75억4000만원, 27억7000만원으로 전년 동기 대비 각각 26.3%, 9.2% 늘었다.

엠로는 ‘케이던시아’를 미국 공조장비 업체와 글로벌 대표 PC 및 서버 제조사에 연이어 공급하며 상반기부터 해외 시장에서도 본격적인 신규 매출을 올리기 시작했다. 현재 미국과 유럽 내 하이테크, 에너지, 의료기기, 소비재 등 다양한 산업 분야의 대표 기업들을 대상으로 솔루션 제안 및 데모 시연, 기술 검증(PoC) 등을 이어가고 있다.

엠로는 하반기 AI 및 클라우드 중심으로 솔루션을 고도화해 국내외 시장에서 균형 잡힌 성장을 이어 나간다는 계획이다. 이를 위해 기존 솔루션에 다양한 글로벌 표준 구매 기능과 구매에 특화된 AI 에이전트를 탑재해 SaaS 기반으로 업그레이드 출시할 예정이다.

엠로 관계자는 “‘케이던시아’는 지난해 해외 시장 진출 이후 현재까지 북미에서 3건의 계약을 체결했으며, 올해 5월 열린 가트너 유럽 행사에서 전시 업체 중 가장 많은 참관객을 기록하며 유럽 현지 영업 파이프라인을 다수 확보했다”며 “앞으로도 기업 고객의 니즈를 선제적으로 파악해 혁신적인 솔루션을 선보이며 글로벌 공급망관리 소프트웨어 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.