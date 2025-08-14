[헤럴드경제=민성기 기자] 여성가족부 장관 후보자였던 강선우 더불어민주당 의원을 감싼 유시민 작가(전 노무현재단 이사장)에 대해 유인태 전 국회 사무총장이 쓴소리를 쏟아냈다.

지난 12일 유 전 사무총장은 SBS 유튜브 채널 ‘스토브리그’에 출연해 “자기도 보좌관 출신이면서, 참나. 이제 정치 얘기는 하지 말라”고 말했다. 실제 유 작가는 이해찬 전 의원 보좌관을 지냈다.

유 전 사무총장은 “저번 대선 때도 (유 작가가) 설난영 여사를 언급한 게 (이재명 대통령이) 지지율 50%를 못 넘은 것에 한몫했을지 모른다”고도 하며 “그 자식은 이제 정치 얘기는 좀 빼고 TV 프로그램 같은 데서 자기 박식을 자랑하는 등 주특기를 살렸으면 좋겠다”고 했다.

앞서 유 작가는 지난 10일 자신의 낚시 콘텐츠 채널 ‘유시민낚시아카데미’에 올린 영상에서 “강 의원 그거는 정말 말이 안 되는 것”이라며 강 의원을 두둔했다.

유 작가는 “(강 의원이) 금태섭 의원 선거구(강서갑)에 정봉주가 준비하다가, 정봉주가 당에서 이게 안 돼서 그만뒀다. 그래서 강 의원이 거기 갑자기 뛰어들어서 아무것도 없이, 연고도 없는 데 가서 낚아챈 것”이라며 “경선 과정에서 아무 누구나의 도움을 다 받았을 거 아닌가. 갑자기 국회의원이 됐다”고 말했다.

그는 “그리고 보좌진을 짜는데 처음에 엉망으로 짠 것이다. 그래서 처음에 (보좌진) 교체가 많았던 것”이라며 “그런데 그중 한두 명이 사고 치고 일도 잘 못 하고 이래서 잘렸는데, 그걸 익명으로 뒤에 숨어서 갑질한 것처럼 그렇게 한 것이다. 진짜 말이 안 된다”고 덧붙였다.

유 작가는 “지금 보좌진이나 과거 보좌관 했던 사람들이 ‘그렇지 않다’고 인터뷰 하면 기사를 안 실어준다”고 주장했다.

유 작가는 전날 서울경찰청에 허위 사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 고발됐다. 그를 고발한 이종배 국민의힘 서울시의원은 “갑질 피해 보좌관은 근무 당시 강 의원이 변기 수리, 쓰레기 수거 등 부당한 갑질을 했기 때문에 그 사실을 말했을 뿐”이라며 “유 작가 주장은 허위 사실”이라고 했다.

한편, 이재명 정부 초대 여성가족부 장관 후보자로 내정됐던 강 의원은 인사청문회가 시작되기도 전에 보좌진 갑질 의혹이 제기되며 논란에 휩싸였고, 결국 지난달 23일 자진 사퇴했다.