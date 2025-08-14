라운지 면적 넓히고, 수용 인원 대폭 확대 새로운 여행 경험 제공으로 고객 서비스 강화 식음료 라이브 스테이션 등 맞춤형 공간 마련 “‘오감만족’ 공한 라운지 경험 제공할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 인천국제공항 라운지의 대대적인 리뉴얼을 마치고 14일 사전 공개 행사를 진행했다.

대한항공이 이날 공개한 장소는 인천국제공항 제2여객터미널 면세 구역에 위치한 마일러 클럽과 프레스티지 동편(우측) 라운지로, 정식 개장은 오는 18일이다.

새단장한 라운지는 항공기 탑승 전부터 승객들이 럭셔리한 여행 경험을 할 수 있도록 식사는 물론 샤워실, 회의실, 웰니스 등 다양한 승객 요구에 맞춘 공간을 마련하고, 국내 5성급 호텔 셰프들이 즉석에서 조리해주는 ‘라이브 스테이션’을 도입하는 등 하이엔드 공간으로 탈바꿈했다는 게 항공사 측의 설명이다.

대한항공이 운영하는 공항 라운지에 라이브 스테이션을 도입한 것은 이번이 처음이다. 라이브 스테이션에서는 그랜드 하얏트 인천 현직 셰프들이 즉석에서 만든 신선한 음식을 제공한다.

양식 코너에서는 피자와 크루아상을 직접 만들고 오븐에 구워내는 모든 과정이 한 자리에서 이뤄지며, 셰프가 직접 커팅해주는 소고기 스테이크를 맛볼 수 있다. 한식의 경우 최근 케이팝 영화로 해외에서도 인기가 높은 김밥을 즉석에서 만들어 제공한다. 즉석에서 요리하는 모습을 승객들에게 보여줌으로써 라운지 음식의 신선도와 고객 신뢰를 모두 높인다는 전략이다.

라이브 스테이션이 포함된 라운지 뷔페는 한식, 양식, 베이커리, 샐러드바로 구분해 고객들이 기호에 따라 다양한 음식을 선택할 수 있게 했다.

아울러 고객들이 식사하는 공간 외에도 휴식과 업무 등 필요에 따라 라운지를 활용할 수 있도록 공간을 다양화했다. 웰니스 공간에는 독립된 구역에 안마기기를 설치해 프라이빗한 휴식을 즐길 수 있다. 또한, ▷노트북 등 전자기기를 사용할 수 있는 테크 존 ▷대형 화면으로 회의를 진행할 수 있는 미팅룸 등을 마련했다. 라운지 샤워실은 파우더룸과 샤워부스가 분리된 널찍한 공간을 제공한다.

한국의 미를 반영한 인테리어도 눈여겨볼 만하다. 대한항공은 글로벌 호텔 체인 포시즌스 서울을 비롯해 아시아·태평양 지역에 있는 5성급 호텔 내부를 다수 디자인한 업체와 협업해 라운지 천장과 벽면, 바닥을 포함한 모든 요소에 심혈을 기울였다.

라운지 테이블은 고급 원목과 대리석을 사용해 안정감을 줬다. 따뜻한 실내 조명으로 아늑하고 고급스러운 공간을 구성했다. 기존 라운지는 모두 식사 위주의 공간이었던 반면, 개편 이후에는 식사 공간과 간단한 다과를 즐길 수 있는 공간을 구분해 승객들의 휴식을 세심하게 배려했다.

대한항공은 인천국제공항의 4단계 확장 공사에 따라 신설된 동·서편 윙 팁 구역에 프레스티지 가든 라운지를 새로 조성했다. 이곳 역시 오는 18일 승객들을 대상으로 정식 개장한다.

프레스티지 가든 라운지는 현대적인 분위기 속 심플한 공간을 콘셉트으로 샐러드바, 한식, 양식, 베이커리 등 식음료를 제공하며, 승객들이 조용하고 편안한 휴식을 취할 수 있는 공간으로 조성했다.

대한항공은 먼저 리뉴얼을 마친 라운지를 오픈하는 동시에 인천국제공항 내 일등석 라운지, 프레스티지 동편(좌측) 라운지, 프레스티지 서편 라운지 개편을 후속으로 진행해 내년 상반기부터 순차적으로 고객들에게 선보일 예정이다.

리뉴얼이 모두 마무리되면 인천국제공항 제2여객터미널에서 운영하는 대한항공 라운지는 총 6곳으로 확대되며, 총 면적은 5105㎡에서 1만2270㎡로 2.5배 가까이 넓어진다. 라운지 총 좌석수는 898석에서 1566석으로 늘어난다.