총 2105명에 신세계 상품권 등 경품

[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협카드는 NH페이(NH pay)의 1000만명 고객 달성을 기념해 감사제를 실시한다고 14일 밝혔다.

NH pay 1000만 고객 감사제는 오는 9월 30일까지 진행되며 이벤트 페이지에서 응모 후 NH pay를 통해 1원 이상 결제하면 된다.

추첨을 통해 총 2105명의 고객에게 ▷신세계 상품권 100만원 교환권(5명) ▷배달의 민족 상품권 5만원권(100명) ▷BBQ 황금올리브 치킨+콜라 1.25L(500명) ▷스타벅스 아메리카노 톨(Tall)사이즈(1500명) 등 경품을 제공한다.

NH pay는 2016년 간편결제서비스 올원페이로 시작해 통합결제플랫폼 NH pay로 리브랜딩해 지난해 NH농협카드 애플리케이션과 통합했다. NH pay에서는 카드 신청부터 간편결제, 이용내역 조회, 이벤트 참여까지 NH농협카드의 모든 서비스를 편리하게 이용할 수 있다.

NH농협카드 관계자는 “앞으로 더 많은 고객이 NH pay를 이용할 수 있도록 결제 편의성과 혜택을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다. 자세한 내용은 NH농협카드 디지털 채널에서 확인할 수 있다.