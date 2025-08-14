현대차 뉴파워트럭·엑시언트 등 신차 구매 현대글로비스 차주 대상

[헤럴드경제=유혜림 기자] 현대커머셜은 현대글로비스 차주를 대상으로 금리 할인 혜택을 제공하는 ‘신차 구매 프로그램’을 선보인다고 14일 밝혔다.

이번 프로그램은 현대커머셜과 현대자동차, 현대글로비스가 손잡고 현대글로비스 차주의 신차 구입 부담을 낮춰주기 위해 마련됐다.

대상은 현대자동차 대형트럭인 ‘뉴파워트럭’과 ‘엑시언트’, 준대형트럭 ‘파비스’ 신차를 구매하는 현대글로비스 차주다. 탑차, 윙바디 등 특수 장비(이하 특장)가 장착된 특장차를 구매해도 신청할 수 있다.

현대커머셜 할부 상품에 대한 1.5%포인트 특별금리 할인과 현대글로비스가 조성한 동행펀드 수익금 기반 금리 할인 최대 1.73%포인트를 적용해 최대 3.23%포인트의 금리 할인 혜택을 제공한다.

예컨대 최초 6.2%의 금리를 적용 받는 차주가 대형 트럭을 36개월로 구매하는 경우 이번 프로그램으로 최저 2.97% 금리로 대출을 받을 수 있는 셈이다. 여기에 현대카드로 선수금을 결제하면 최소 0.4%포인트, 최대 1.3%포인트의 추가 금리 할인을 적용해 업계 최저 금리 1.67%로 차량 구매가 가능하다.

대출 기간도 최장 84개월까지 제공해 차주들은 중고차 구매와 유사한 월 납입금으로 신차를 구입할 수 있다. 신차 구입 시 제공되는 현대차 무상보증서비스를 통해 차량 수비 비용 부담도 낮출 수 있다.

현대커머셜 관계자는 “가격 부담으로 인해 신차를 구매하지 못했던 차주들이 큰 관심을 보일 것”이라고 기대했다. 자세한 내용은 현대차의 각 트럭 지점에서 확인할 수 있다.