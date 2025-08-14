회생 5개월째 인수자 없어 자금난 15개 점포 폐점, 직원 무급휴직 신청 남은 점포 102개, 추가 축소 가능성 노조 ‘자가 매장’ 폐점 가능성 우려

긴급 생존경영 체제에 돌입한 홈플러스가 15개 점포 폐점, 무급휴직 등 초강수 카드를 꺼냈다. 기업회생 개시 5개월이 지나도록 M&A(인수·합병) 의향자를 찾지 못한 상태에서 자금 압박이 가중되면서다. 업계에선 추가 폐점 가능성으로 통매각 추진이 불투명해지며 사태가 더욱 악화할 수 있다는 우려도 나온다.

▶홈플러스, 폐점 또 폐점…100개도 간당?=14일 홈플러스에 따르면 전체 68개 임대 점포 가운데 임대료 협상이 어려운 15개 점포가 순차적으로 폐점된다. 폐점 대상은 서울 시흥·가양점, 경기 일산·안산고잔·수원원천·화성동탄점, 충남 천안신방점, 대전 문화점, 전북 전주완산점, 대구 동촌점, 부산 장림·감만점, 울산 북구·남구점 등이다.

홈플러스는 전체 점포(126개) 가운데 절반이 넘는 68개 점포를 빌려서 영업했다. 지난 1일 부천상동점이 재개발로 문을 닫아 전체 점포가 125개로 줄었다. 이 중 8개 점포는 회생 이전 폐점이 결정됐다. 이번에 15개를 추가 폐점하면서 총 23개 점포를 폐점하게 됐다. 남은 점포는 102개다.

조주연 공동대표는 전날 직원 메시지를 통해 “지금 같은 상황이 지속된다면 인가 전 M&A를 통한 회생 자체가 위태로워질 수 있는 절체절명의 위기”라고 배경을 밝혔다.

폐점이 진행되면 대형마트 업계 순위도 바뀌게 된다. 현재 점포 수 기준 순위는 이마트(156개), 홈플러스(125개), 롯데마트(112개) 순이다. 다만 홈플러스 관계자는 “향후 11개 점포는 재입점할 계획”이라며 “폐점 후 재입점이 진행되면 총 점포 수는 113곳”이라고 설명했다.

임대료 조정 협상 결과에 따라 폐점 명단이 더 늘어날 가능성도 배제할 수 없다. 점포망 축소로 매출 규모까지 줄어들면 홈플러스가 추진하는 통매각 역시 어려워질 수도 있다. 지난 5월 말 기준 홈플러스가 아직 임대료 인하 협상을 마무리하지 못한 임대 점포는 27개였다.

▶“절체절명 위기” 무급휴직까지…내부 혼란 커질 듯=홈플러스는 본사 전 직원을 대상으로 무급휴직 희망자를 받을 계획이다. 3월부터 시행 중인 임원 급여 일부 반납 조치는 기한을 회생 성공 시까지 연장한다. 홈플러스 관계자는 “무급휴직 희망자 목표 인원은 따로 정해놓지 않았다”며 “희망자가 한 명도 없더라도 강제하지는 않을 것”이라고 설명했다.

무급휴직 실시에 젊은 직원들을 중심으로 이탈 움직임이 본격화될 수도 있다. 홈플러스 노조 관계자는 “퇴직금이 정상적으로 지급되지 않거나 회사가 정상화되지 않을까 염려하며 이직을 알아보는 직원들이 늘고 있다”며 “이미 퇴사하고 간 직원들도 꽤 된다”고 했다.

홈플러스는 이번 조치의 원인을 납품업체의 과도한 요구, 소비쿠폰 사용처 제외 등 외부 요인으로 돌리고 있다. 회사 안팎에서 대주주 MBK파트너스의 책임론이 제기되는 상황에서 내부 분위기를 수습하려는 적극적 노력과 자정 메시지가 없다면 직원들 혼란이 계속될 수도 있다.

홈플러스는 전날 입장문에서 “일부 대형 납품업체들이 정산 주기를 단축하거나 거래 한도를 축소하고, 선지급과 신규 보증금 예치를 요구하는 사례가 늘면서 현금 흐름이 악화하고 있다”며 “7월 전 국민 대상 민생지원금 사용처에 대형마트가 포함되지 않아, 최근 매출 감소 폭이 더욱 확대됐다”고 주장했다.

▶노조 “사회·경제적 손실 10조”…총력 투쟁 예고=노조는 반발하고 있다. 안수용 마트산업노동조합 홈플러스지부장은 “명백한 통매각 포기 선언이자 분할매각·청산을 위한 사전 단계”라며 “MBK가 홈플러스를 산산조각 내고 ‘먹튀’ 하려는 계획을 그대로 보여준다”고 비판했다.

노조는 임대 점포가 아닌 자가 매장까지 폐점시킬 가능성이 있다는 입장이다. 이에 따른 경제적 충격도 우려하고 있다. 앞서 노조는 이재명 대통령에게 보낸 공개편지에서 폐점에 따른 직·간접적 실업자가 최대 33만명에 달하고, 사회경제적 손실이 약 10조원에 이른다고 추산한 바 있다.

노조는 오는 9월 13일 지역 동시다발 집회를 준비하고 있다. 11월 8일까지 문제가 해결되지 않을 경우 서울에서 전국 조합원이 집결하는 총력 투쟁도 벌일 계획이다.

이에 대해 홈플러스는 “이번 위기는 단순한 유통기업의 경영 이슈가 아닌, 민생경제와 고용안정에 직결되는 문제”라며 “회생을 성공시켜 직원들의 소중한 삶의 터전을 반드시 지켜낼 것”이라고 밝혔다. 전새날 기자