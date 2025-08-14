“경청, 소통하며 최선 다할 생각” 디지털교과서 자료 최대한 활용

이재명 정부의 첫 교육부 장관 두 번째 후보자로 최교진 세종시교육감(71)이 지명됐다. 전문성·논문·자녀조기유학 등 논란을 빚은 이진숙 전 충남대 총장의 지명이 철회된 지 25일 만이다.

최 후보자는 40년 가까이 교육 분야에서 일해온 전문가로 교육 현장이 겪고 있는 현안을 해결할 적임자로 꼽힌다.

최 후보자는 14일 서울 영등포구 한국교육시설안전원 첫 출근길에서 교육부 장관 지명 소감을 밝히며 “경청하고 소통하면서 최선을 다할 생각”이라고 말했다. 최 후보자는 중등교사 출신으로 현직 3선 교육감이다.

최 후보자는 이재명 정부의 핵심 공약인 ‘서울대 10개 만들기’를 언급하면서 “교육의 정상화와 균형발전이라는 것을 생각해야 한다”라며 “특정 대학에 가기 위하여 과도한 경쟁체제가 있는 것을 허물고 수도권 집중 현상을 타파하고 지방의 인권을 추구하는 것이 서울대 10개 만들기”라고 설명했다.

최 후보자는 매년 역대 최고치를 경신하는 ‘사교육비 문제’에 대해서도 “서울대 10개 만들기와 같이 학생들의 경쟁을 줄여주는 일이 매우 필요할 것 같다”라며 “교육부뿐 아니라 국가교육위원회와 같은 기구와 함께 적극적으로 협력해서 방안을 찾아가겠다”라고 강조했다. 김용재 기자