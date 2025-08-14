반도체·바이오주 약세 조선·자동차주는 강세 코스닥 이차전지주도 상승

[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피 지수가 14일 3220선에서 등락하고 있다. 장중 외국인이 ‘팔자’로 돌아서면서 하락 전환했다. 코스닥지수는 810대에서 상승 중이다.

이날 오전 11시 12분 현재 코스피는 전장보다 2.67포인트(0.08%) 내린 3221.70이다. 지수는 전장보다 2.15포인트(0.07%) 오른 3226.52로 출발해 3239.55까지 상승폭을 키웠으나, 장중 내림세로 돌아섰다.

유가증권시장에서 개인과 외국인이 각각 410억원, 184억원 순매도하고 있으며 기관은 180억원 매수 우위를 보이고 있다.

외국인은 장 초반 순매수세를 보였으나 장중 ‘팔자’로 돌아섰다. 다만, 외국인은 코스피200선물시장에서는 338억원 순매수 중이다.

시총 상위 종목 중 SK하이닉스(-2.25%)가 장 초반 대비 낙폭을 키우고 있으며 삼성전자(-0.14%)도 약세다. 삼성바이오로직스(-0.58%), 셀트리온(-0.74%), 두산에너빌리티(-0.75%) 등도 내리고 있다.

반면 LG에너지솔루션(1.16%), 한화에어로스페이스(1.54%), 현대차(0.93%), 기아(0.68%), HD현대중공업(1.07%), 한화오션(1.32%) 등은 강세다.

업종별로 보면 운송창고(-1.10%), 전기가스(-0.97%), 전기전자(-0.59%) 등이 내리고 있으며 유통(1.12%), 화학(0.96%) 등은 상승 중이다.

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 2.24포인트(0.28%) 오른 816.34다.

지수는 전장보다 0.38포인트(0.05%) 오른 814.48로 출발해 등락을 거듭하다 상승세로 돌아섰다.

에코프로비엠(0.88%), 에코프로(0.87%) 등 이차전지주와 펩트론(0.72%), 파마리서치(2.71%), 에이비엘바이오(8.58%) 등이 오르고 있다.

알테오젠(-1.78%), 리노공업(-1.79%), 이오테크닉스[039030](-3.35%), 보로노이[310210](-1.06%) 등은 하락 중이다.