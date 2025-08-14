네이버클라우드 ‘마켓플레이스’ AI 에이전트 유통 음성·동영상·지도 학습 멀티모달 현지 맞춤형으로 글로벌 수출도

미국·중국에 이어 글로벌 인공지능(AI) ‘3강’으로 도약하기 위한 국가대표 AI 개발이 본궤도에 올랐다. 치열한 경쟁을 뚫고 선정된 정예팀 5곳이 대한민국표 ‘소버린(주권) AI’ 구축에 본격적으로 시동을 걸었다. 글로벌 AI 모델의 95% 이상의 성능을 가진 ‘독자 AI 모델’ 개발을 목표로 정부가 올해에만 2000억원을 투입, 그래픽 처리장치(GPU), 데이터, 인재 등 전폭적인 지원에 나선다. 정부가 추진하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 정예팀에는 ▷네이버클라우드 ▷업스테이지 ▷SK텔레콤 ▷NC AI ▷LG경영개발원 AI연구원이 이름을 올렸다. 서면평가와 발표평가를 거쳐 15곳 중 5곳으로 압축된 말그대로 ‘정예팀’이다. 5곳 중 최종 2팀을 선정하는 치열한 ‘데스매치’도 남았다. 6개월마다 평가를 통해 한 팀씩 탈락시키는 ‘본게임’이 남았다. 평가 과정에선 전 국민이 AI 기술을 직접 써보고 평가하는 ‘전국민 콘테스트’까지 도입된다. 5팀 모두 기술 자신감을 숨기지 않고 있다. 2027년 최종 2팀이 선발되기까지, 국가대표 AI 기업들의 자존심을 건 치열한 AI 기술 싸움이 계속된다.

“원조 순댓국집이 프랜차이즈에 밀릴 수 없듯이 네이버도 떨어질 수 없습니다”

네이버클라우드가 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트의 최종 2개팀에 들어 ‘소버린(주권) AI’ 원조의 자부심을 지키겠다고 강조했다.

특히 네이버클라우드는 누구나 인공지능(AI) 에이전트를 개발하고 유통할 수 있는 ‘마켓플레이스 AI(가칭)’를 출시해 생태계 확장에 나선다. AI 파운데이션 모델을 개발하는 것을 넘어, 다양한 AI 에이전트를 사용하고 연동할 수 있는 플랫폼을 만든다는 구상이다.

성낙호 네이버클라우드 하이퍼스케일 기술총괄은 지난 11일 경기도 성남시 네이버 그린팩토리에서 헤럴드경제를 만나 “네이버는 2021년 국내 최초, 세계 세 번째로 거대언어모델(LLM)을 발표했고 소버린 AI라는 표현을 가장 먼저 사용한 기업”이라며 자신감을 드러냈다.

성 총괄이 주목한 것은 전 국민의 ‘AI 접근성’이다. 누구나 AI 에이전트를 개발·등록·유통할 수 있는 마켓 플랫폼을 구상한 것도 그 일환이다. 그는 “국가 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 통해 금융, 의료, 쇼핑 등 다양한 AI 에이전트가 입점하고 사용자는 자신만의 데이터를 쌓을 수 있는 ‘마켓플레이스 AI’를 만들겠다”고 밝혔다.

성 총괄은 마켓플레이스를 통해 사용자가 AI 에이전트와 소통하며 ‘라이프로그(Lifelog)’를 쌓고, 다른 에이전트와도 연결해 맞춤화된 서비스를 이용할 수 있을 것으로 봤다.

그는 “챗GPT를 쓰다 제미나이를 사용하면 기존 대화를 몰라 답답하듯이, AI 에이전트 간 데이터가 연동되지 않으면 사용자가 불편함을 느끼게 된다”며 “단순히 AI 에이전트를 판매하는 곳을 넘어 사용자 입장에서 편리하게 사용할 수 있는 플랫폼을 만들겠다”고 강조했다.

이와 함께 텍스트, 음성, 이미지, 동영상 등을 모두 이해하는 ‘옴니(Omni) 파운데이션 모델’ 개발 계획도 밝혔다.

성 총괄은 “단계별로 옴니 파운데이션 모델을 개발하고, 테스트하는 것과 하이퍼클로바X 오픈소스 모델을 활용해 음성 에이전트를 시연하는 ‘투 트랙 전략’을 구상하고 있다”며 “소버린 AI만 담을 수 있는 민감 정보인 지도 데이터도 함께 학습시키고자 한다”고 설명했다.

컨소시엄을 확장해 산업별 특화 모델과 설루션의 상용화도 추진한다.

권제인 기자