헤럴드디자인포럼이 세계적 디자인 플랫폼 디자인 마이애미와 협업을 통해 확장된 글로벌 비전을 제시합니다.

2011년 출범 이래 올해로 15주년을 맞이한 헤럴드디자인포럼은 그 동안 ‘디자인이 세상을 바꾼다’는 신념 아래 전 세계 디자인 거장들과 함께 시대를 이끌어갈 디자인의 방향성을 모색해 왔습니다.

올해 포럼은 9월 1일부터 14일까지 서울 동대문디자인플라자에서 열리는 ‘디자인 마이애미 인 시추 서울(Design Miami. In Situ)’ 2일차인 9월 2일에 열립니다.

글로벌 트랜드와 K-디자인, 한국의 창의성과 글로벌 콜렉터블 디자인 시장, 글로벌 아트 마켓에서의 한국 디자이너 등에 대한 주제로 젠 로버츠 디자인 마이애미 CEO를 비롯한 작가 및 아티스트들의 강연 세션이 이어집니다.

15년의 역사를 넘어 또 다른 15년을 준비하는 헤럴드디자인포럼 2025에 독자 여러분들의 많은 관심과 성원 부탁드립니다.

▶일시 : 2025년 9월 2일(화) 10시~17시

▶장소 : 동대문디자인플라자(DDP) 잔디사랑방

▶문의 : 디자인포럼사무국