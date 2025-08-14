늦은밤 관리자 없으면 현행법상 ‘불법’ 서울시 자치구에 ‘현장 점검 협조’ 공문 아파트·호텔내 시설은 단속 대상 제외 헬스업계 “해석 불명확, 법령 정비 필요”

“운동을 하고 난뒤에 샤워를 하다가도 쓰러지는 경우가 있다. 안전요원은 반드시 있어야 된다.”(송파구의 한 헬스장 점장 송모씨)

“잠시 씻으러 들리는 회원 때문에, 사람이 상주해야 된다는 것인가. 법안 개정이 필요하다.”(성동구에서 헬스장을 운영하는 B 씨)

24시간, 무인 운영을 두고 헬스 업계가 시끄럽다. 체육지도자를 두지 않고 야간시간대 회원을 받는 헬스장을 단속하라며 경쟁업체가 민원을 넣기도 하며, 단속대상이 아닌 호텔이나 아파트 헬스장과의 형평성 문제를 제기하는 목소리도 있다. 24시간 헬스장에 대한 이용자들의 수요와 영세 헬스업계의 입장을 함께 고려해야 되는 서울시는 난감한 상황이다.

14일 헤럴드경제의 취재를 종합하면 최근 서울시는 각 자치구에 ‘무인헬스장 관련 민원 급증에 따른 관할 지자체 현장 지도점검 협조’를 요청했다. 지난달에만 7일, 15일, 16일 세차례 다른 헬스장을 단속해달라는 민원이 접수되면서다. 7일과 15일에는 야간 무인운영하는 헬스장을 단속해달라는 내용이었고, 16일에 접수된 민원은 24시간 무인으로 운영되는 헬스장에 대한 점검을 촉구하는 내용이었다. 서울시 관계자는 “헬스장 경쟁이 격화되면서 이미 단속을 당한 헬스장이 경쟁 업체를 단속해달라는 민원이 이어지고 있다”고 말했다.

코로나19 펜데믹을 거치고 건강에 대한 관심이 커지면서 24시간 영업을 하거나, 암암리에 무인으로 운영되는 헬스장이 늘었다. 이에 따른 부작용도 생겼다. 부산의 무인헬스장에서 혼자 운동하던 50대 여성이 사망한 사건이 대표적이다. 1차 부검에서 나온 이 여성의 사망 원인은 뇌출혈이었다. 가족들은 사고 당시 헬스장 관리자가 없어 응급 조치를 제때 받지 못했다고 했다

체육시설법에 따라 헬스장은 관리자를 ‘배치’해야 된다. 300제곱미터 이상일 경우 2명 이상, 그 이하는 최소한 한 명의 생활체육지도사 자격증을 가진 체육지도자가 필요하다. 24시간 운용을 표방하면서, 늦은 밤이나 이른 새벽에 관리자 없이 문을 열어놓는 헬스장은 현행법상 불법이다.

부산에서 사망사고가 발생한 직후 서울시는 25개 자치구와 함께 3377개 헬스장 중 2465개에 대해 긴급 점검을 실시했다. 적발된 업소는 50개 업소로, 야간에 지도자를 배치하지 않거나 비자격 지도자를 고용한 업체 등이 과태료 처분을 받았다. 서울시 관계자는 “사고 후 일제점검을 했지만 그 이후 일제 점검은 현재 이뤄지지 않고 있다”며 “자치구도 구별로 단속 정도에 차이가 있다. 단속 자체에 대한 일관된 지침은 없는 상황이다. 문체부에서 일관된 지침을 내려줄 필요가 있다”고 말했다.

법 자체에 대한 보완이 필요하다는 목소리도 있다. 김성우 대한피트니스경영자협회 회장은 “24시간 운영 헬스장이 늘어나는 상황에서 법령상 ‘배치’는 여러가지 해석이 가능한 문구”라며 “단순히 PT를 받을때 ‘배치’를 해야 되는 거인지, 아니면 항상 상주를 해야 되는 것인지 명확치 않다. 24시간 운영하는 헬스장이 늘어난 만큼 법령을 명확히 해야 된다”고 말했다. 실제 서울시도 법령 해석에 대한 논란이 일면서 문체부에 유권해석을 요청했다. 문체부는 서울시에 ‘배치’ 부분에 대해 ‘이용자가 있을때’라고 해석했다.

이뿐 만이 아니다. 체육시설법을 보면 ‘체육시설업’은 영리를 목적으로 운영하는 시설에만 해당된다. 별도의 이용료를 내지 않는 아파트나 호텔 안의 헬스장은 이에 해당하지 않아 단속 대상이 아니다. 하지만 영리를 목적으로 하지 않는 헬스장도 사설 헬스장과 마찬가지로 사고 위험이 상존해, 사고시 즉각적인 대응을 위해 체육지도사가 있어야 한다는 목소리도 있다. 박병국 기자