94년생 인도 출신 수학천재 스리니바스 인도공과대·버클리대 거쳐 실리콘밸리로 AI 검색엔진 창업 2년만에 ‘구글 대항마’ 이젠 “자사 시장가치 2배 크롬 사겠다” 베팅 1인당 직원가치 995억원…‘고효율 추구’ “AI로 하루에 한달치 업무 끝내는 느낌” 美기반 AI스타트업 위한 펀드 조성도 아마존·쇼피파이·韓기업 SKT 참여

천문학적인 돈을 주무르는 기업인, 말 한 마디에 주가가 출렁이는 금융인, 미래를 바꾸는 창업가. [더 비저너리]는 세상의 흐름을 주도하는 파워 리더를 소개하는 코너입니다. 무엇이 현재의 그들을 만들었으며, 어떤 철학과 신념을 가지고 있는지, 그들의 생생한 스토리를 전해 드립니다.

직원수 247명. 태어난 지 이제 갓 세돌된 신생 스타트업. 그럼에도 기업가치는 무려 180억달러(약 24조8430억원), 직원 1인당 가치가 995억원인 이 회사. 전 세계 온라인 검색 시장 90% 점유율을 자랑하는 ‘구글의 대항마’로 급부상한 미국 인공지능(AI) 검색엔진 ‘퍼플렉시티’다.

퍼플렉시티는 지난 12일(현지시간) 구글의 웹브라우저 크롬을 345억달러(약 47조8000억원)에 인수하겠다고 깜짝 제안해 또 한번 화제의 중심에 섰다. 온라인 검색 시장에서 구글 독점 해소를 원하는 도널드 트럼프 미 행정부 정책에 발맞춘 것이다.

월스트리트저널(WSJ) 등은 이날 퍼플렉시티가 345억달러(47조8000억원)에 크롬을 인수하겠다고 구글에 제안했다고 보도했다. 345억달러는 퍼플렉시티가 지난달 평가받은 시장가치 180억달러의 약 두 배에 달하는 수준이다.

퍼플렉시티는 대형 벤처캐피털 펀드를 포함해 여러 투자자가 이번 거래를 전액 지원하기로 합의했다고 밝혔다. 퍼플렉시티는 이날 순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)에게 보낸 서한에서 이번 제안이 “크롬을 유능하고 독립적인 운영자에게 맡김으로써 최고 수준의 공익에 부합하는 반독점 구체책을 만족시키기 위한 것”이라고 설명했다.

자신의 몸집 두배를 베팅해 구글 크롬을 노리는 퍼플렉시티는 어떻게 탄생했을까.

1994년생 인도 공과대 출신 ‘수학 천재’

퍼플렉시티는 2022년 8월 챗GPT를 만든 오픈AI 출신 아라빈드 스리니바스(31)가 창업한 미국 AI 스타트업이다. 검색을 한다는 점에선 구글과 비슷하지만 구글처럼 검색된 결과를 링크로 주르륵 나열하는 게 아니다. AI를 통해 질문자의 의도에 맞는 답을 찾아 보여준다.

예를 들면 이런 식이다. “아라빈드 스리니바스에 대해 말해줘. 그의 출생지와 어린시절, 대학 시절 그리고 창업을 하게 된 계기와 그의 현재 활동까지.” 기자가 직접 퍼플렉시티에 창업자 스리니바스에 대해 물었다. 퍼플렉시티는 답변 상단에 참고한 기사 등의 출처와 오른쪽에는 스리니바스의 인터뷰 영상 및 사진들을 한눈에 보여줬다. 답변 사이 사이에는 출처 링크가 번호로 달려 있었다. 마치 한 편의 학술 논문을 보는 것 같았다.

스리니바스는 1994년 6월 7일 인도 타밀라두주 첸나이에서 태어났다. 그는 교육을 매우 중시하는 집안 환경에서 자라 자연스럽게 공부에 관심을 가질 수 있게 됐다. 그는 학창 시절 내내 학업 성적이 뛰어났다. 꾸준히 과학 박람회, 토론회, 리더십 프로그램을 들었으며 특히 수학 과목을 좋아했다.

그는 인도 공과대학교(IIT) 마드라스에서 전기공학 복수 학위를 취득하고 2017년에 학·석사 학위를 취득한 후 졸업했다.

AI에 관심이 많았던 스리니바스는 석사 학위를 마친 후 파이썬과 머신 러닝 등을 독학으로 배웠다. 이후 그는 캘리포니아대학 버클리에서 과학 박사 학위를 취득하기 위해 미국으로 이주했다. 이후 2021년 버클리를 졸업했다.

스리니바스는 실리콘밸리의 내노라한 테크기업에서 근무하며 차곡차곡 실무경력을 쌓았다. 2018년 스리니바스는 챗GPT AI를 서비스하는 오픈AI의 캘리포니아 본사에서 인턴으로 근무했다. 2019에는 영국 런던에 위치한 구글 AI 연구기업 딥마인드에서도 일했으며, 2020년부터는 구글로 옮겨 검색 엔진에 대해 실무 지식을 쌓았다. 이후 그는 앤디 콘윈스키, 데니스 야랏스, 조니 호와 함께 퍼플렉시티를 공동 설립했다. 회사는 빠르게 주목을 받았으며, 이후 AI 기반 검색 엔진 분야에서 신흥강자로 떠올랐다.

‘구글 대항마’라고 불리는 퍼플렉시티에 대해 스리니바스 본인은 어떻게 생각할까.

스리니바스는 지난해 5월 이탈리아 매체 와이어드(Wired)와의 인터뷰에서 자신이 구글 모회사 알파벳의 순다르 피차이 CEO에게서 영감을 받았다고 밝혔다. 아직 구글의 지배력에 비해 입지는 현저히 낮지만 구글의 라이벌 회사를 만든 스리니바스는 “아직 어색하다”면서도 “구글 중심의 검색 엔진 서비스에 혁신을 일으킬 준비가 됐다”고 선언했다.

그러면서도 그는 퍼플렉시티의 생존을 위해 구글을 파괴하거나, 전세계가 자신의 검색 엔진을 사용하도록 설득할 필요는 없다고 말했다. 그는 “구글에서 실행하는 검색의 1% 정도만 나의 서비스를 이용해도 상당한 의미가 있을 것”이라며 “나는 여전히 피차이의 열렬한 팬이다”라고 덧붙였다.

퍼플렉시티 직원 1인당 995억원 가치

“여기가 정말 사무실 맞아?”, “간판도 없어!”, “그냥 은행 지점인 줄.”

국내 다큐 예능 프로그램 ‘AI 히치하이커’에서 이장원, 하석진, 존박 이른바 ‘뇌섹남 3인’이 샌프란시스코에 위치한 퍼플렉시티 본사를 방문하며 한 말이다. 어마어마한 기업가치에 비해 예상 외로 규모가 작은 사무실을 본 출연진은 적잖이 당황한다.

이들이 만난 드미트리 쉬벨렌코 퍼플렉시티 최고비즈니스책임자(CBO)는 직원 수가 140명(촬영 당시)이라고 소개했다. 그러면서 “사실 저희는 (작은) 규모가 장점 중 하나다”라며 “왜냐하면 속도가 빠르기 때문”이라고 말했다.

적은 인원으로 사업이 가능한 이유로 그는 “업무에 AI를 사용할 수 있기 때문”이라고 했다. 그는 “우리 회사에서의 하루하루는 한 달처럼 느껴져야 한다. 하루에 한 달 치 일을 끝내야 한다는 느낌을 받아야 한다”고 언급했다.

LLM(대규모 언어 모델)으로서는 챗GPT가 있고, 검색 엔진으로는 구글이 있는데 그들과의 경쟁에서 (퍼플렉시티가) 어떤 차별성이 있는가에 대해 드미트리 CBO는 “구글과 같은 검색 엔진은 사용자가 일일이 정보를 클릭하며 판단해야 한다. 이러한 방식은 이용자의 질문에 답하는 최선의 방식은 아닐 수 있다”며 “퍼플렉시티는 이용자의 질문에 적합한 수많은 자료를 AI가 판단해 요약해서 제공하고, 상단에는 출처 리스트를 올려준다”고 설명했다.

퍼플렉시티는 ‘출처표기’ 등 차별점 덕에 단번에 AI 검색 서비스 분야의 ‘수퍼 루키’로 떠올랐다. 퍼플렉시티는 창업한 지 2년도 채 안돼 유니콘 기업(기업가치 10억달러 이상)에 등극했다.

2025년 현재 스리니바스는 연간 약 5000만달러의 수익을 창출하고 있다. 스리니바스는 Thought Economics와의 인터뷰에서 퍼플렉시티의 비전에 대해 이렇게 말했다.

“전통적으로 사용자가 원하는 정보를 제공하기 위해 여러 개의 파란색 링크(검색 결과 목록)를 나열하는 방식은 일종의 임시방편이다. 사실 나는 구글의 궁극적인 목표가 ‘답변 엔진(Answer Engine)’으로 진화하는 것임을 알고 있다. 즉 검색 엔진이 스스로 링크를 탐색하고, 웹페이지의 내용을 분석하며, 관련 정보를 식별한 뒤 사용자에게 간결한 답변을 제공하는 방식이다. 퍼플렉시티의 핵심 철학도 바로 여기에 있다”고 말했다.

SKT도 투자…몸집 키우는 차세대 검색 패러다임

퍼플렉시티는 AI 생태계 확대를 위해 대규모 벤처 펀드 조성에도 박차를 가하고 있다. 스리니바스는 미국에 기반을 둔 초기 AI 스타트업을 키울 계획이다. 올초 CNBC, 테크크런치 등 주요 외신에 따르면 퍼플렉시티는 5000만달러(약 716억원) 규모의 벤처 펀드 조성에 나섰다. 퍼플렉시티는 그간 끌어모은 자금의 일부를 이곳에 사용할 예정으로, 앵커 투자자(주요 투자자)로 활약하게 된다.

퍼플렉시티는 최근 5억달러 규모 투자 라운드를 마감했다. 주요 투자자는 제프 베이조스 아마존 CEO, 토비 루트게 쇼피파이 CEO, 얀 르쿤 메타 AI 수석과학자, 안드레이 카파시 오픈AI 공동창립자, 수잔 워치츠키 전 알파벳 CEO 등이 있다. 한국 기업 SKT도 투자자로 이름을 올렸다.

SK텔레콤은 퍼플렉시티와의 협업을 통해 SK텔레콤의 AI 비서 ‘에이닷’에 챗봇 서비스를 통해 하루 50회 무료로 퍼플렉시티 AI 검색을 사용할 수 있게 했다. 지난해 9월 SK텔레콤와 스리니바스 CEO는 기자간담회를 열고 SKT의 고객은 연 29만원(1달 구독료 20달러) 상당의 퍼플렉시티 프로 버전을 1년 동안 무료로 사용할 수 있다고도 설명했다.

상호 지분 투자와 개발 협력도 진행 중이다. SKT는 퍼플렉시티에 1000만 달러(약 134억 원)를 투자했으며, 퍼플렉시티는 SKT가 글로벌 AI 비서 시장 공략을 위해 설립한 실리콘밸리 자회사인 ‘글로벌 AI 플랫폼 코퍼레이션(GAP Co.; Global AI Platform Co.)’에 지분을 투자할 예정이다.

퍼플렉시티는 이번에 조성할 펀드를 통해 자신들을 중심으로 한 AI 생태계 확장에 본격적으로 속도를 낼 것으로 보인다. 이 펀드에 투입되는 대부분의 자금은 외부 파트너들이 조달할 것으로 알려졌다. 주요 파트너로는 지난 2019년 벤처 회사인 F7벤처스를 공동 설립한 켈리 그라지아데이와 조안나 리셰벨렌코가 언급됐다. CNBC는 “퍼플릭시티는 약 8만명의 개발자가 네트워크에 연결돼 있어 스타트업에 투자할 경우 잠재적인 이점이 있을 것으로 보인다”며 “이를 통해 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 누가 사용하는지, 누가 가장 적극적으로 소비하는지에 대한 가시성을 확보할 수 있다”고 밝혔다.

퍼플렉시티는 입지를 강화하기 위해 빠르게 몸집을 불리고 있다. 지난해 말 AI 시스템과 외부 데이터 소스를 연결하는 기술을 보유한 스타트업 ‘카본’을 인수한 것이 대표적이다. 업계에선 퍼플렉시티가 단순 검색을 넘어 외부 데이터 활용 능력을 강화하기 위해 이같은 움직임을 보이고 있는 것으로 봤다.

최근에는 틱톡 미국 사업부 합병도 추진해 눈길을 끌었다.

저작권 침해소송 난관 “언론사와 광고수입 나눌 것”

퍼플렉시티는 새로운 검색 패러다임을 제공하고 있지만 여전히 구글 시장 점유율에는 크게 미치지 못하며 저작권 침해 논란 등의 과제도 안고 있다.

퍼플렉시티의 월간 활성 사용자는 2200만명이다. 검색량은 지난 5월 한 달 기준 7억8000만건에 이른다. 4170억건인 구글에 비하면 아직은 매우 낮은 수준(0.19%)이다.

포브스는 지난해 6월 에릭 슈미트 구글 전 CEO의 AI 드론 스타트업에 대한 탐사 기사를 보도한 바 있다. 그런데 퍼플렉시티가 다음날 해당 기사에 대한 AI 생성 웹페이지를 게시해 논란이 일었다.

지난해 10월엔 WSJ의 모회사 다우존스와 뉴욕포스트 등 여러 매체들은 ‘퍼플렉시티의 콘텐츠 불법 복제’를 문제 삼는 소송을 제기하기도 했다. 뉴욕포스트는 “퍼플렉시티 사용자는 뉴스 콘텐츠를 매체 홈페이지가 아닌 생성형 AI 서비스를 통해 접한다”며 “구독료와 광고로 연명하는 미디어 업계는 큰 손실을 볼 것”이라고 지적했다.

이에 스리니바스 CEO는 언론사와 광고 수익을 나누는 프로그램도 운영한다고 설명했다. 퍼플렉시티는 사용자의 질문에 답할 때 광고주의 제품을 함께 소개해주는 식으로 광고 수익을 내고 있다. 이에 더해 날마다 진화하는 AI 검색 환경에서 머지않아 구글의 강력한 경쟁자로 떠오를 것이란 전문가들의 예측도 나온다.

스리니바스는 지난해 열린 SK텔레콤과의 기자간담회에서 “젠슨 황 엔비디아 CEO도 매일 퍼플렉시티 검색 엔진을 쓴다”면서 “AI 검색을 통해 소중한 시간을 아낄 수 있도록 혜택을 제공하겠다”고 말했다.

그는 “억만장자에게나 우리에게나 시간은 공평하게 24시간”이라며 “SKT와의 파트너십을 통해 1년 동안 무료로 제공하려는 것도 전 세계인이 질문에 대한 답변을 더 쉽게 얻을 수 있다면, 더 많은 질문을 하게 될 것이고, 그로 인해 더 많이 배울 수 있을 것이란 생각 때문”이라며 포부를 밝혔다. 정목희 기자