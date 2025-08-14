온열질환 예방 위한 공동 캠페인 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 이스타항공이 야외 현장직 등 근로자들의 건강 관리를 위해 동아오츠카와 업무 협약(MOU)를 체결했다고 14일 밝혔다.

이날 오전 이스타항공 마곡 본사에서 열린 업무협약 체결식에는 이스타항공 조중석 대표와 동아오츠카 박철호 대표가 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 온열질환 예방 및 근로자들의 건강 관리를 위해 공동의 협력 체계를 구축해 나갈 방침이다.

이스타항공은 동아오츠카로부터 ▷셀프 수분 섭취 트레이닝 ▷번아웃 예방 관리법 ▷온열질환 예방을 위한 교육 프로그램 ▷폭염 예방 물품 등을 지원받아 임직원 건강 관리와 사내 안전 문화 확산에 나선다.

특히, 혹서기 현장 근로자의 온열질환 발병률을 획기적으로 낮추고 중대재해 ‘Zero’ 목표 달성에 이바지하겠다는 구상이다.

조중석 이스타항공 대표는 “정신적 스트레스로 이어질 수 있는 신체적 피로를 충분히 해소하는 것이 매우 중요하다”며 “동아오츠카의 전문적인 프로그램을 통해 우리 임직원의 건강을 더욱 세심하게 살필 것”이라고 말했다.