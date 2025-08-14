13번째 일본군‘위안부’ 기림의날 “피해자 명예훼손·소녀상 모욕 단호히 대처”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당 전국여성위원회는 14일 세계 일본군 ‘위안부’ 기림의 날을 맞아 “국제사회와 함께 전쟁범죄 재발 방지와 전시 성폭력 근절을 위해 행동할 것”이라며 일제하 일본군‘위안부’ 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률’(이하 ‘위안부’피해자법)을 조속히 개정하겠다고 밝혔다.

여성위는 이날 성명을 통해 “일본 정부의 역사 부정·왜곡 시도를 용납하지 않겠다”며 “일본정부는 전쟁범죄 인정하고 일본군 성노예제 피해자들에게 공식 사죄와 법적 배상해야 한다”고 했다. 또 “이재명 정부는 ‘위안부’피해자법 주무부처인 여성가족부를 확대·강화하기로 했다”며 “여성가족부를 회복해 역사 정의를 바로 세워가겠다. 윤석열 정부가 퇴행시킨 성평등 정책과 추진체계를 다시 강화할 것”이라고 강조했다.

세계 일본군 ‘위안부’ 기림의 날은 지난 2012년 김학순 할머니의 첫 번째 공개 증언을 기려 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 아시아연대회의가 지정한 날이다. 올해 13회차로, 국내에서는 2017년 12일 ‘위안부’피해자법이 통과되면서 국가기념일이 됐다. 민주당 전국여성위는 “피해 생존자들의 용기 있는 증언은 일제의 전쟁범죄를 전 세계에 고발해 일본군‘위안부’ 문제를 인류 보편의 인권 문제로 만들었고, 전시 성폭력 근절 운동으로 확장했다”고 덧붙였다.

민주당 전국여성위는 “지난 2월 길원옥 할머니, 5월 이옥선 할머니께서 소천하신 후 정부에 등록된 일본군‘위안부’피해자 240명 중 단 여섯 분만이 생존해 계신다”며 “일제로부터 주권을 되찾은 지 올해로 80년, 김학순 할머니가 일본군‘위안부’ 피해 사실을 최초로 공개 증언한 지 34년이 흘렀지만직까지도 일본정부의 공식사과는 없었다”고 지적했다.

이어 “하지만 국제사회의 요구에도 불구하고 일본정부는 수십 년간 전쟁범죄를 부인하며 피해자들의 증언을 외면하고 있다”며 “일본 정부의 역사부정·왜곡 행태에도 지난 윤석열 정부는 한·일 관계 개선이라는 미명하에 외교참사를 반복했다. 이를 틈 타 극우 역사왜곡 세력들에 의한 ‘평화의 소녀상’에 대한 테러와 30년 넘게 이어지고 있는 수요시위에 대한 모욕 행태가 이어졌다”고 비판했다.

민주당 전국여성위는 “피해자에 대한 명예훼손과 소녀상 등에 대한 모욕 등 범죄에 대해 단호히 대처하기 위한 ‘위안부’피해자법 개정안을 발의한 상태”라며 “조속한 법 개정으로 피해자의 존엄과 명예회복에 앞장설 것”이라고 밝혔다.

아울러 이들은 “일본정부는 전쟁범죄 인정하고 일본군 성노예제 피해자들에게 공식 사죄와 법적 배상해야 한다”며 “일본군 성노예제 문제의 정의로운 해결과 여성인권 증진, 성평등 사회 실현을 위해 멈춤 없이 달려가겠다”고 했다.