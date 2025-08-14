“정치·경제·노동계 대표 등과 국민 약 3000명 특별 초청”

[헤럴드경제=서영상 기자] 대통령실이 15일 진행되는 이재명 대통령의 국민임명식에 대해 “국민이 직접 대통령을 국민의 충직한 일꾼으로 임명하는 자리”라고 밝혔다. 국민임명식에는 문재인 전 대통령 내외와 고(故) 노무현 전 대통령의 가족 등이 참석할 예정이다.

강유정 대통령실 대변인은 14일 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 “정치·경제·노동계 대표 등과 국민 약 3000명이 특별 초청됐다”고 국민임명식의 구체적인 절차 등을 소개했다.

다음 날 서울 광화문 광장에서 열리는 국민임명식은 광장 중앙에 원형 무대가 설치되고 그 무대 위로 국민 대표 80인이 올라가며 시작된다.

이어 “국민대표 80인은 자신이 직접 쓴 임명장을 가지고 무대 위로 올라 대형 큐브에 순서대로 임명장을 거치하고, 대통령 내외가 무대에 올라 국민대표 4인과 함께 마지막 임명장을 자리에 놓는다”고 말했다.

국민대표 4인은 광복군 독립운동가였던 목연욱 지사 아들인 광복둥이 목장균 씨, 이국종 국군대전병원장, 이연수 NC AI 대표, 허가영 영화감독이다.

강 대변인은 “이 대통령이 국민대표에게 받은 마지막 임명장을 제자리에 놓으면 점등되면서 빛의 임명장이 완성된다”며 “이 대통령은 대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서 더 열심히 국민을 섬기겠단 뜻을 감사인사로 전하게 된다”고 밝혔다.

이어 “빛의 임명장에 거치된 큐브는 행사 종료 후 대통령실로 이동해 전시될 예정”이라며 “국민임명식엔 국민대표 80인뿐만 아니라 국민 약 3000명이 특별초청됐다”고 말했다.

강 대변인은 “주권자의 바람과 희망을 담는 이번 축제에 많은 국민이 참석하고 즐겼으면 좋겠다”고 말했다.

아울러 이명박 등 보수 대통령 등이 임명식에 참석하지 못한 것과 관련해서는 “일신상의 사유나 혹은 건강상의 이유로 참석하지 못할 수도 있지만 국민 임명식의 기본적인 의의 자체가 불법 개헌과 내란을 극복하고 국민 주권 정부가 탄생하는 것을 스스로 축하하하는 자리이므로 함께하는게 더 의미가 있지 않을까”라며 아쉬움을 드러냈다.