[헤럴드경제=민성기 기자] 윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄을 선포한 이유가 김건희 여사를 차기 대통령으로 앉히려 했기 때문이라는 주장이 제기됐다.

김용민 더불어민주당 의원은 13일 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’와 인터뷰에서 “김건희는 대통령이 실제 되려고 했다. 그게 12.3 내란의 중요한 목표”라고 했다.

국회 법제사법위원회 여당 간사인 김 의원은 지난 제20대 대선 과정 당시 공개된 ‘7시간 통화’ 녹취록을 언급하면서 “(김건희 여사는) ‘내가 정권을 잡으면 무사하지 않을 것이다’, 이렇게 얘기를 한다”며 “그때부터 이미 정권을 자기가 잡겠다는 생각을 갖고 있었다”고 주장했다.

김 의원은 “그때는 그냥 ‘저 사람의 표현이 격했나 보다’ 이렇게 이해하는 분들이 많았을 것 같다”며 “지금 보면 실제 김건희의 본심은 내가 정권을 잡겠다는 것에 방점이 찍혀 있었던 것”이라고 했다.

이어 김 의원은 “결국에 김건희는 자기가 대통령이 실제 되려고 했다. 저는 그게 12.3 내란의 굉장히 중요한 목표였다고 본다”고 주장했다.

김 의원은 “만약 12·3 비상계엄, 내란이 성공했다면 그 다음 스텝은 국회 해산→비상입법기구 신설→헌법 개정으로, 이는 노상원 수첩에 다 나와 있는 내용이다”고 지적했다.

즉 “전두환이 5공화국을 만들 때처럼 ‘전두환을 존경한다’는 윤석열은 헌법을 개정해 직선제를 폐지하고 대통령을 비상입법기구에서 뽑는 체육관 선거를 하려 했다”는 것으로 “전두환 방식을 그대로 차용해서 김건희가 대통령이 돼 영구집권을 꾀하려 했다”고 주장했다.

한편 김 의원은 김 여사 구속을 불러온 스모킹건(결정적 단서)으로 “김건희특검 구속영장 신청에선 대상범죄가 아니었지만 서희건설 이봉관 회장의 자수서(반클리프 아펠 목거리를 사서 김 여사에게 전달)였던 것 같다”고 판단했다.

그동안 김 여사는 ‘2022년 나토 순방 때 착용했던 목걸이’에 대해 2010년 홍콩에서 산 가품이라고 했다.

하지만 이봉관 회장은 △목걸이를 구입해 대선 직후 김 여사 자택 지하 식당에서 대통령 당선 축하 명목으로 김 여사에게 직접 건넸다 △사위 인사 청탁도 했다는 내용의 자수서와 함께 진품 목걸이를 특검에 제출, ‘증거를 인멸할 이유가 없다’는 방어논리를 펼치던 김 여사 측을 곤혹스럽게 만들었다.