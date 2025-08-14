25개 자치구 ‘겸직실태 조사 결과’ 전수 분석 4개 자치구 결과 미공개…본지 취재 후에야 개재 실태조사 하지 않고 위반사항에 ‘해당없음’ 기재

[헤럴드경제=박병국 기자] 지방자치단체장과 공무원의 겸직 관리가 부실하다. 올해부터 공개하기로 한 공무원 겸직실태를 공개하지 않은 자치구가 있는가하면, 실태조사를 진행하지 않고 단순한 현황만 올린 후 ‘문제없다’는 보고서를 작성한 자치구도 있다.

14일 헤럴드경제가 25개 자치구의 ‘겸직허가 현황통계 및 겸직실태 조사결과 조치현황’을 전수 확인한 결과(8일 오전기준) 25개 자치구 중 강북·광진·종로·송파 등 4개 자치구가 의무적으로 홈페이지에 게시하기로 된 ‘겸직허가 현황통계 및 실태조사 결과’를 공개하지 않았다.

이중 종로는 본지 취재가 들어간 지난 8일, 강북과 광진, 송파는 11일 오전 뒤늦게 실태조사 결과를 공개했다. 일부 지자체의 경우 “지난 1월 한달간 게시했으나, 게시판 용량 때문에 다시 내렸다”고 해명한 뒤, 홈페이지에 내용을 다시 올렸다. 겸직실태를 공개한 21개 중 양천·금천·관악·강동·중구·성동·중랑 등 6곳은 마감 시한인 1월 31일 이후에야 실태조사를 공개했다.

진행하지도 않은 겸직 실태조사 결과를 올리는 경우도 있었다. 광진구의 경우는 2건의 겸직현황 통계를 올리고, 겸직실태 조사 결과 조치현황과 영리업무 금지 및 겸직활동 준수사항 직급별 위반인원에 대해 모두 “해당없음”을 올렸다. 다만 광진구는 별도 실태조사를 진행하지 않았던 것으로 나타났다.

지난해부터 개정 시행된 ‘지방공무원 복무에 관한 예규(복무규칙)’에 따르면 각 자치구는 지방자치단체의 장 또는 지방의회의 의장은 매년 1월 31일까지 소속 공무원의 전년도 겸직허가 현황 통계와 겸직실태 조사결과를 자체 홈페이지에 공개해야 한다. 올해는 복무 규칙 개정후 실태조사가 공개되는 첫 해다. 특히 복무규칙은 지자체 장 또는 지방의회의 의장은 매년 1월(전년도 12월 31일 기준), 7월(당해연도 6월 30일 기준)에 겸직허가를 받은 공무원의 실제 겸직내용을 확인하여 허가내용과 동일한지, 영리업무 금지 규정 및 공무원의 겸직활동 준수사항 등의 위반사항이 없는지 등을 조사하도록 하고 있다.

실태 조사 역시 겸직을 한 공무원이 직접 ‘자가진단 및 체크리스트’를 작성해 진행하는 경우가 많았다. 실태조사에 앞서 체크리스트를 배포하고, 인사담당자가 중대한 차이점을 발견하면 이에 대해 추가 답변을 받는 식이다. 규정을 위반하거나, 위법한 업무를 한 겸직 공무원이 체크리스트에 ‘겸직요건 위반’이라고 스스로 작성할 가능성은 사실상 없다.

복무규칙에는 실태조사 방법에 따른 명확한 지침은 없다보니 실태조사 방법도 제각각이다. 단순한 자가진단 및 체크리스트를 작성하는 구가 있는가하면, 실태조사시 그간의 수익변동내역 등의 증빙자료를 제출토록 하는 구도 있다.

수익변동 내역을 받지 않고 있는 한 자치구 관계자는 “어떤 자료를 제출받아야 되는지 등에 대한 명확한 지침이 필요하다”고 말했다.