점포 15곳 순차 폐점·본사 희망자 무급휴직 신청 홈플러스 “현금 흐름 악화…소비쿠폰도 제외” 노조 “MBK, 남 탓만 주장…통매각 포기 선언”

[헤럴드경제=전새날 기자] 긴급 생존경영 체제에 돌입한 홈플러스가 15개 점포 폐점, 무급휴직 등 초강수 카드를 꺼냈다. 기업회생 개시 5개월이 지나도록 인수합병(M&A) 의향자를 찾지 못한 상태에서 자금 압박이 가중됐기 때문이다.

업계에선 추가 폐점 가능성으로 홈플러스 통매각 추진이 불투명해지면서 사태가 더욱 악화할 수 있다는 우려도 나온다. 대량 실업과 경제적 손실을 들며 반발하는 노조의 강경 대응에 따른 진통도 예상된다.

홈플러스, 폐점 또 폐점…100개도 간당?

14일 홈플러스에 따르면 전체 68개 임대 점포 가운데 임대료 협상이 어려운 15개 점포가 순차적으로 폐점된다. 폐점 대상은 서울 시흥·가양점, 경기 일산·안산고잔·수원원천·화성동탄점, 충남 천안신방점, 대전 문화점, 전북 전주완산점, 대구 동촌점, 부산 장림·감만점, 울산 북구·남구점 등이다.

홈플러스는 전체 점포(126개) 가운데 절반이 넘는 68개 점포를 빌려서 영업했다. 지난 1일 부천상동점이 재개발로 문을 닫아 전체 점포가 125개로 줄었다. 이 중 8개 점포는 회생 이전 폐점이 결정됐다. 이번에 15개를 추가 폐점하면서 총 23개 점포를 폐점하게 됐다. 남은 점포는 102개다.

조주연 공동대표는 전날 전 임직원에게 보낸 메시지를 통해 “지금과 같은 상황이 지속된다면, 인가 전 M&A를 통한 회생 자체가 위태로워질 수 있는 절체절명의 위기”라며 “더 이상 미룰 수 없어 최후의 생존경영에 돌입하게 됐다”고 배경을 밝혔다.

폐점이 진행되면 대형마트 업계 순위도 바뀌게 된다. 홈플러스는 점포 수 기준으로 이마트(156개)에 이어 2위를 지켜왔으나, 폐점이 진행되면 롯데마트(112개)에 그 자리를 내주게 된다. 다만 홈플러스 관계자는 “향후 11개 점포는 재입점할 계획”이라며 “폐점 후 재입점이 진행되면 총 점포 수는 113곳이 될 것”이라고 설명했다.

홈플러스가 임대료 조정 협상을 아직 마무리하지 않은 만큼, 폐점 명단이 더 늘어날 가능성도 배제할 수 없다. 점포망 축소로 매출 규모까지 줄어들면 홈플러스가 추진하는 통매각 역시 어려워질 수도 있다. 지난 5월 말 기준 홈플러스가 아직 임대료 인하 협상을 마무리하지 못한 임대 점포는 27개였다.

“절체절명 위기” 무급휴직까지…내부 혼란 커질 듯

홈플러스는 본사 전 직원을 대상으로 무급휴직 희망자를 받을 계획이다. 3월부터 시행 중인 임원 급여 일부 반납 조치는 기한을 회생 성공 시까지 연장한다. 홈플러스 관계자는 “무급휴직 희망자 목표 인원은 따로 정해놓지 않았다”며 “희망자가 한 명도 없더라도 강제하지는 않을 것”이라고 설명했다.

무급휴직 실시에 상대적으로 이직 여력이 있는 젊은 직원들을 중심으로 이탈 움직임이 본격화될 수도 있다. 홈플러스 노조 관계자는 “퇴직금이 정상적으로 지급되지 않거나 회사가 정상화되지 않을까 염려하며 이직을 알아보는 직원들이 늘고 있다”며 “이미 퇴사하고 간 직원들도 꽤 된다”고 했다.

홈플러스는 이번 조치의 원인을 납품업체의 과도한 요구, 소비쿠폰 사용처 제외 등 외부 요인으로 돌리고 있다. 회사 안팎에서 대주주 MBK파트너스의 책임론이 제기되는 상황에서 내부 분위기를 수습하려는 적극적 노력과 자정 메시지가 없다면 직원들 혼란이 계속될 수도 있다.

홈플러스는 전날 낸 입장문에서 “일부 대형 납품업체들이 정산 주기를 단축하거나 거래 한도를 축소하고, 선지급과 신규 보증금 예치를 요구하는 사례가 늘면서 현금 흐름이 악화하고 있다”며 “지난 7월 전 국민 대상 민생 지원금 사용처에서 전례에 따라 대형마트가 포함되지 않아, 최근 홈플러스의 매출 감소 폭은 더욱 확대됐다”고 주장했다.

노조 “사회·경제적 손실 10조”…총력 투쟁 예고

이날 마트산업노동조합 홈플러스지부는 긴급 성명서를 발표하고 즉각적인 반대 의사를 표명했다. 안수용 마트산업노동조합 홈플러스지부장은 “긴급 생존경영 체제 돌입은 표면적으로 유동성 해소를 위한 조치처럼 보이지만, 명백한 통매각 포기 선언이자 분할매각·청산을 위한 사전 단계”라며 “노동자 고용과 회사를 지키려는 의지는 찾아볼 수 없다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 조치는 MBK가 전혀 자구노력을 하지 않은 채, 오로지 홈플러스를 쥐어짜는 행위에 불과하다”며 “이 모든 흐름은 MBK가 홈플러스를 산산조각 내고 ‘먹튀’하려는 계획을 그대로 보여준다”고 비판했다.

노조는 MBK에 대해 “이번 15개 매장 폐점 역시 정부의 민생지원금 미포함을 이유로 삼는 등 책임을 외부로 떠넘기고 있다”라며 “향후 자가 매장까지 폐점시킬 가능성을 열었다”라고 주장했다. 그러면서 “기업회생은 영업 지속 기반을 마련하는 절차지만, MBK는 이를 청산 준비 과정으로 변질시켰다”라고 지적했다.

앞서 노조는 이재명 대통령에게 공개편지를 보내 홈플러스의 대규모 폐점을 막아줄 것을 호소하기도 했다. 노조는 “학계는 폐점으로 직접고용 노동자와 주변 3㎞ 이내 상권의 매출 감소로 실업자가 최대 33만명에 달할 수 있어 이에 따른 사회경제적 손실도 약 10조원 발생할 수 있다”라고 주장했다.

노조에 따르면 대형마트 점포 1개 폐점 시 직접고용 인원 945명, 간접고용 인원 7898명의 임금이 상실된다. 마트 주변 상권 매출 감소, 공급망 단절 영향 등으로 점포 1개 폐점할 때마다 사회경제적 손실액이 2700억원에 달할 것으로 추산했다. 국가적 재난으로 번질 수 있는 사안이라는 게 노조의 주장이다.

홈플러스 관계자는 노조가 주장한 추가 폐점 가능성에 대해 “나머지 점포들은 임대료 협상이 잘 됐거나 잘 되고 있다”라며 선을 그었다. 그러면서 “기존에도 폐점 점포들은 고용 유지를 그대로 하고 있다”라며 “인근 희망 점포로 전환 배치를 진행하고 있고, 이동 시 불이익을 최소화하기 위한 고용 안정 제도도 있다”라고 설명했다.

다만 노조가 총력 대응을 예고하고 있어 진통이 불가피하다. 노조는 오는 9월 13일 지역 동시다발 집회를 준비하고 있다. 11월 8일까지 문제가 해결되지 않을 경우 서울에서 전국 조합원이 집결하는 총력 투쟁도 벌일 계획이다.

홈플러스는 지난 3월부터 기업회생절차를 밟고 있다. 지난 6월부터는 법원 허가에 따라 회생 인가 전 인수·합병(M&A)을 추진하고 있다.

홈플러스는 “이번 위기는 단순한 유통기업의 경영 이슈가 아닌, 민생경제와 고용안정에 직결되는 문제”라며 “앞으로도 최고의 상품과 서비스를 제공해 고객의 신뢰에 보답하고, 회생을 성공시켜 직원들의 소중한 삶의 터전을 반드시 지켜낼 것”이라고 밝혔다.