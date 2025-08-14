[헤럴드경제=서병기선임기자]가수 임영웅이 팬들을 위해 오는 28일 청음회를 개최한다.

14일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’ 청음회 일정이 공개됐다.

‘IM HERO 2’ 청음회는 임영웅의 정규 2집 앨범을 최초로 만나는 시간으로, 음원 발매 하루 전인 오는 28일 전국 CGV 약 50여 개 극장에서 동시 진행된다.

이번 임영웅 청음회에서는 정규 2집 수록곡 전곡과 타이틀곡, 그리고 타이틀곡 뮤직비디오까지 최초 공개된다.

이번 청음회는 약 5만 명 규모로, 국내 음원 공개 전 청음 이벤트로는 역대 최대이자 기록적인 사례로 주목도 받고 있다.

특히 극장의 대형 스크린과 생생한 사운드로 음반의 완성도 극대화는 물론, 마치 콘서트장에 온 듯 몰입감까지 선사할 예정이다.

특히 참석한 전원에게는 앨범 발매와 청음회를 기념하는 스페셜 한정 특전이 증정돼, 현장을 찾는 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.

임영웅의 ‘IM HERO 2’ 청음회 예매는 21일 오전 10시 이후 CGV 극장별로 순차 오픈된다.

컴백 전 다양한 프로모션을 준비한 임영웅의 정규 2집은 29일 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 신곡 외에도 10월부터 전국투어 콘서트를 개최해 또 다시 하늘빛 축제를 펼친다.

앞서 임영웅은 정규 2집을 CD 판매 없이 앨범북 형태로만 제작해 팬들의 부담을 덜고, 환경까지 배려하는 제작 방식으로 큰 호평을 받았다.

이어 정규 2집 ‘IM HERO 2’ 발매를 기념해 다양한 팬 이벤트를 선보인 임영웅은 이번 청음회 역시 불필요한 부담이나 경쟁보다는 팬들이 2집 앨범을 마음껏 즐기고 온전히 감상할 수 있는 축제의 장이 되기를 바라는 마음에서 기획했다고 밝혔다.

또한 “오랜 시간 심혈을 기울여 완성한 ‘IM HERO 2’를 팬들과 가장 먼저 나누고 싶은 바람이 이번 청음회를 기획하게 된 계기”라며 “음악과 감동이 함께하는 소중한 시간이 되기를 바란다.”라고 전했다.