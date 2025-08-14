JTBC ‘사건반장’ 제보 영상에서 포착

[헤럴드경제=한지숙 기자] 무인사진관에서 누군가 두고 간 카드를 무단으로 사용해 사진 8만원 어치를 찍고 도주한 여성들을 경찰이 추적 중이다.

14일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 지난달 6일 서울 중구의 한 무인사진관에서 젊은 여성 셋이 다른 사람의 카드로 마음껏 사진을 찍는 모습이 포착됐다.

카드를 잃어버린 주인이 경찰에 도난 신고를 했고, 이후 무인사진관 운영자가 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인하면서 이들의 범행이 발각됐다.

영상을 보면 나시와 짧은 치마 차림을 한 젊은 여성 셋이 무인사진관에 들어 와 현금 결제를 하려다 기계에 꽂혀 있는 카드 한 장을 발견했다. 그 직후 아무런 거리낌없이 손에 쥐고 있었던 현금을 거두고 카드 결제 버튼을 누른 뒤 사진을 찍기 시작했다. 이들이 1시간 동안 방을 옮겨다니면서 찍은 사진만 11장으로, 총 8만원 가량을 쓴 것으로 파악됐다.

이어 여유롭게 셀카까지 찍은 이들은 카드를 바닥에 버려두고 현장을 떠났다.

경찰은 CCTV 영상 분석을 토대로 카드를 무단 사용한 여성 3명을 추적 중이다. 다만 무인사진관 인근에 외국인들이 많이 찾는 식당이 위치해 이들이 외국인 관광객일 가능성이 제기됐다.

영상을 본 박지훈 변호사는 “카드 무단 사용은 여신전문업법 위반으로 처벌 받을 수 있으며, 한국에 있는 외국인들도 속지주의에 따라 무조건 처벌된다”고 말했다.